Málaga celebra este miércoles el Debate sobre el Estado de la Ciudad

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga celebra este miércoles el pleno extraordinario del Debate sobre el Estado de la Ciudad, el segundo que se celebra durante este mandato, después del que tuvo lugar en enero de 2025.

Esta sesión plenaria, comenzará con una exposición por parte del alcalde, Francisco de la Torre, y contará con intervenciones de representantes de los partido políticos con representación municipal, como son PP, PSOE, Con Málaga y Vox.

De la Torre propuso esta fecha, una vez iniciado el curso político, tras la petición del grupo socialista de convocar un pleno extraordinario para celebrar este debate, una iniciativa amparada en la capacidad que el Reglamento otorga al principal grupo de la oposición para promover la celebración de sesiones extraordinarias.

Tanto el alcalde como los portavoces de cada uno de los grupos municipales expondrán en sus distintas intervenciones su visión de Málaga y el modelo de ciudad que proponen.

A buen seguro, la situación de la vivienda en la capital y el turismo, con la regulación de los pisos turísticos, serán asuntos que abordarán los grupos políticos; al igual que la movilidad y las grandes infraestructuras.