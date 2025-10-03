Málaga celebra el sábado la X Travesía Senderista de la sociedad excursionista

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'X Travesía Senderista de Málaga' de la sociedad excursionista se celebra este sábado, 4 de octubre. La prueba deportiva, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, consta de 27,5 kilómetros.

La salida tendrá lugar a las 09.15 horas desde la sede de la Sociedad Excursionista de Málaga. Esta marcha tiene como objetivo fomentar la práctica de senderismo como una actividad lúdica.

El recorrido discurrirá por el término municipal de Málaga capital. La mayoría de la ruta atraviesa senderos y carriles forestales del Parque Natural de los Montes de Málaga, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El itinerario, que se puede modificar por motivos climatológicos u organizativos, es el siguiente: salida de la sede de la Sociedad Excursionista de Málaga, Centro Cultural José María Gutiérrez Romero, calle República Argentina, en dirección norte hacia la calle Sierra de Grazalema, calle La Era y Camino de Almendrales para llegar a los pinares que limitan al sur con el Parque Natural de los Montes de Málaga cercanos al Club Hípico. En ese punto se dará el primero de los avituallamientos previstos.

Posteriormente, continuará hacia el cerro de la Unidad hasta alcanzar la zona de la Venta El Boticario, donde se entraría en el Parque Natural. Justo en ese punto se dispondría un nuevo avituallamiento. Después seguirá a través de los carriles forestales existentes hasta llegar a la zona de la venta El Detalle, donde nuevamente se daría otro avituallamiento.

La ruta continuaría por un sendero hasta alcanzar la cima del cerro Matanza y mirador de La Unidad. Se abandonaría el Parque Natural en el descenso del cerro, que se abordará por su cara sur hacia la zona de venta Enrique.

El recorrido atravesará los carriles hasta la zona de la Venta El Mirador, desde donde se tomará dirección sur hacia la calle Altabaca. Al alcanzar esta calle se doblaría en sentido oeste hacia el Cortijo de Los Almendrales y las inmediaciones del club hípico retomando de nuevo el camino que se realizó a la ida, si bien en esta ocasión se alcanzaría la meta en la sede la S.E.M. por la calle Palmeras del Limonar y Carril de Castell.

El tiempo estimado para realizar la prueba es de entre diez y once horas. En cuanto a las inscripciones, se pueden realizar en la web: https://www.sociedadexcursionistademalaga.org/10a-caminata-s.... El coste es de 23 euros para los federados y 28 euros para los no federados.