Málaga cierra 2025 con 1,83 millones de viajeros hoteleros que efectúan unos 3,75 millones de pernoctaciones

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, informa sobre el balance turístico de 2025.

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha cerrado 2025 con 1,83 millones de viajeros hoteleros que han efectuado casi 3,75 millones de pernoctaciones, según los datos la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año pasado.

En concreto, durante los doce meses de 2025, se ha contabilizado un total de 1.834.637 viajeros hoteleros en la capital malagueña, que realizaron 3.740.465 pernoctaciones, según ha explicado el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, que ha informado del balance turístico de 2025 respecto a viajeros hoteleros y pernoctaciones.

Así, los más de 220.000 viajeros y 263.000 noches de hotel de diferencia positiva conllevan un incremento del 13,8% en viajeros hoteleros y del 7,6% en pernoctaciones respecto al año 2024.

Del total de viajeros hoteleros, un 36,3% (666.389) pertenece al mercado nacional y el 63,7% restante (1.168.248) pertenece al internacional, lo que depara un aumento del 7,9% en el mercado nacional y del 17,4% en el internacional en comparación a 2024.

Esta hegemonía del internacional aumenta en el caso de las pernoctaciones, que representan el 68,99% del total (2.576.352) frente al el 31,01% de noches de hotel del viajero residente en España (1.164.113). En este caso, el incremento va a la par: un 7,8% en pernoctaciones internacionales y del 7% en nacionales.

La ocupación media en 2025 se ha fijado en el 80,96%, una cifra muy similar a la de 2024. La estancia media del año, de 2,05 días, prácticamente se mantiene frente a los 2,16 días de 2024.

MERCADOS

Así, si se atiende a mercados internacionales, Reino Unido repite de nuevo como el principal mercado, aportando un total de 182.099 viajeros que han efectuado 439.089 pernoctaciones, con una alta estancia media de 2,41 días. Asimismo, este mercado crece de forma muy notable respecto a 2024: un 20,1% en viajeros y un 11% en pernoctaciones.

Los 101.977 viajeros hoteleros procedentes de Alemania, y sus 231.360 pernoctaciones, con una estancia media de 2,27 días, componen el segundo mercado internacional y destaca el crecimiento significativo de casi un 27% en viajeros y del 11% en pernoctaciones. Le sigue muy de cerca Italia, con 100.282 viajeros (+12,6%), 196.916 pernoctaciones y 1,96 días de estancia media.

Por su parte, Estados Unidos se asienta como primer mercado extracomunitario --fuera de Europa-- y cuarto mercado internacional en general, con 89.823 viajeros y 186.488 noches de hotel, dejando una estancia media de 2,08 días. Estas cifras arrojan un crecimiento de más del 11% en el número de viajeros y del 4% en pernoctaciones respecto al pasado ejercicio.

En este sentido, el mercado estadounidense fue tanto en junio como en noviembre el segundo mercado internacional de la ciudad de Málaga por número de viajeros y pernoctaciones.

Por detrás se sitúan Francia, con 85.346 viajeros hoteleros y 157.348 pernoctaciones, y Países Bajos, reflejando 68.821 viajeros y 182.772 noches de hotel. En el caso del país neerlandés, cabe destacar, al igual que en 2024, su estancia media singularmente alta, fijada en 2,66 días.

En cuanto al mercado asiático, resalta especialmente Japón con una subida muy relevante tanto en viajeros (5.553, un 31,9% más) como en pernoctaciones (9.483, un 19,7% más).

De igual modo, China también mantiene una evolución positiva, creciendo un 11,4% en viajeros (15.117) y un 8,7% en pernoctaciones (23.850 pernoctaciones). A su vez, Corea del Sur se consolida manteniendo cifras muy estables tanto en viajeros (4.247) como en pernoctaciones (7.621).

En relación con el mercado nacional, además de ese doble crecimiento por encima del 7% tanto en viajeros como en pernoctaciones, la estancia media ha sido muy similar a la de 2024, fijada en 1,75 días.

RENTABILIDAD POR ENCIMA DE LOS 110 EUROS

Atendiendo a la rentabilidad, y de acuerdo con el RevPAR (Ingresos por habitación disponible) que analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año 2025 ha cerrado en Málaga capital con una media de 110,37 euros, similar a la alcanzada en 2024.

En concreto, los meses de agosto (135,85 euros), septiembre (134,91 euros) y mayo (127,03 euros) han sido los meses más rentables. Sólo dos meses han quedado por debajo de los 90 euros: enero y febrero.

CRECE EMPLEO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÁLAGA

Por otro lado, el empleo relacionado con la actividad turística en la capital también aporta resultados positivos en comparación a 2024. A tenor de los datos del Big Data de Turismo Costa del Sol, en el cuarto trimestre de 2025 había un total de 51.841 personas empleadas en Málaga capital, lo que supone un 3,49% más de empleados con respecto al mismo período de 2024.

Dentro de las actividades turísticas, más de la mitad de los empleados (26.118) se ubican en el subsector de la restauración. En segundo lugar, se colocan los 12.367 que trabajan en el ámbito del transporte turístico.

En relación con el número de empresas turísticas, en el último trimestre de 2025 había un total de 4.219, un 3,94% más. De esta forma, en el último trimestre de 2025 Málaga acogió el 38,7% de los empleados turísticos de la provincia y el 11,7% de Andalucía. En cuanto a empresas turísticas, en Málaga estaba incardinada el 30,8% de empresas turísticas de la provincia y el 8,7% de toda Andalucía.

DICIEMBRE

Por otro lado, han explicado que si se atiende exclusivamente a los datos de diciembre de 2025, Málaga capital registró un total de 138.431 viajeros hoteleros que efectuaron 284.111 pernoctaciones, dejando unos incrementos del 14,3% en viajeros hoteleros y del 6,3% en noches de hotel. La ocupación se situó en el 63,03%, con una estancia media de 2,26 días, la segunda más alta de todo 2025 solo por detrás de agosto (2,38).

En el último mes del año, destacó la estancia media cosechada por Países Bajos (2,78 días), Reino Unido (2,63 días) y Alemania (2,60 días).

El principal mercado internacional en número de viajeros volvió a ser Reino Unido, que registró 12.888 viajeros y 33.862 pernoctaciones. El segundo mercado fue Alemania (6.225 viajeros) y el tercero, Italia (6.212 viajeros hoteleros). Estados Unidos, en cuarto lugar, también superó los 6.000 viajeros hoteleros.

En cuanto al mercado nacional, el viajero andaluz fue el que más viajeros hoteleros aportó en diciembre (32.402), seguido del madrileño (8.497) y, a mayor distancia, los procedentes de Cataluña y Comunidad Valenciana.