Málaga cierra los cines del edificio en calle Orense de Málaga Nostrum

Archivo - Cine en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Comercio y Vía Pública, ha decretado la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de establecimiento espectáculos públicos --cines-- en la primera planta del nuevo edificio ubicado en calle Orense, en el ámbito del centro comercial Málaga Nostrum.

Este trámite se lleva a cabo por falta de presentación de documentación requerida en la tramitación de la declaración responsable de dicha actividad y de la declaración responsable de ocupación para las salas de cine, entre otros aspectos; y tras varios requerimientos realizados al interesado, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta resolución fue notificada este pasado martes al interesado desde el área de Comercio. Por otra parte, en la noche de este martes se personó la Policía Local para reiterar dicha notificación e indicarles que desde este miércoles no pueden ejercer la actividad de las salas de cine hasta que subsanen los requerimientos.

Se trata de una actuación de oficio de la administración cuando una declaración responsable no está completa. En concreto, en base a la información del servicio de aperturas, consta la presentación de declaración responsable (DR) de actividad por parte del interesado el 21 de mayo de 2026, para el ejercicio de la actividad de 11 salas de cine.

Una vez analizada, desde Comercio se emitió un requerimiento de documentación el 3 de junio de 2026. Frente a dicho requerimiento de documentación, el interesado presentó determinada documentación y, analizada la misma, se le ha vuelto a requerir el 23 de septiembre por falta y omisión de documentación esencial preceptiva en la declaración responsable de la actividad.