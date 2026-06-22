El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y la jugadora de balonmano Marta López Herrero - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga concede a la jugadora de balonmano Marta López Herrero la estrella al mérito deportivo por su trayectoria. El reconocimiento ha tenido lugar este lunes en el Palacio de los Deportes Jose María Martín Carpena y, posteriormente, en el Paseo de la Estrellas, en las inmediaciones del palacio, donde la propia homenajeada ha descubierto su estrella.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Deporte, Borja Vivas; y la jugadora de balonmano Marta López Herrero, entre otros representantes de clubes deportivos y familiares de la homenajeada, ha asistido al acto. Con esta distinción, ya son 23 las estrellas que lucen en el Paseo de la Estrellas.

Marta López Herrero (Málaga, 4 de febrero de 1990) juega actualmente en el club Saint-Amand de la Ligue Butagaz. Ocupa la demarcación de extremo derecho, además de ser internacional con la selección española, equipo que dejó en 2024 tras disputar los JJOO de París.

Formada en la cantera del Colegio Puertosol (Málaga), comenzó su carrera profesional en la máxima categoría española en 2008 con el Club Balonmano Alcobendas, donde permaneció un total de 4 años. Para la temporada 2012/13 fichó por el CJF Fleury de la Liga francesa de balonmano. En sus cuatro campañas completas allí, fue nombrada en dos de ellas mejor extremo derecho de la competición, además de ganar una Copa de Francia, dos Copa de la Liga y una Liga.

En verano de 2016, regresa a España y ficha por el Balonmano Bera Bera, en el que solo permanece una temporada, para volver después al extranjero, en este caso al SCM Râmnicu Vâlcea rumano con el que ya ganó numerosos títulos nacionales. Tras varios años ficha por el CS Rapid Bucarest. Tras rescindir su contrato a mitad de temporada (2024-2025), recala en Málaga temporalmente. Actualmente juega en el Saint-Amand, francés, donde acaba contrato este año.

Es internacional absoluta con la selección española de balonmano, con la que logró la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la medalla de plata en el Europeo de Hungría y Croacia de 2014 y también la plata en el Mundial de Japón de 2019.