Málaga condena la violencia de género y recuerda a Victoria, la última víctima en la provincia malagueña

Minuto de silencio en Málaga por el crimen machista de Victoria la pasada semana. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha condenado este lunes la violencia machista en dos actos desarrollados en la capital, donde se ha recordado a Victoria, la última víctima de esta lacra en la provincia, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes con heridas de arma de fuego, junto al de su pareja, que posteriormente se habría suicidado.

Uno de los minutos de silencio se ha guardado en la puerta del Centro Asistencial San Juan de Dios, donde Victoria trabajaba como limpiadora; un minuto de silencio en el que han participado compañeros de la víctima; responsables de la empresa Mitie; el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista; y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

El otro acto ha tenido lugar en la puerta de la Delegación del Gobierno andaluz, con la asistencia de la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, junto a delegados territoriales, otros cargos y empleados públicos de la Administración autonómica.

Así, en declaraciones a los periodistas en el acto en San Juan de Dios, el subdelegado ha indicado que la autopsia "viene a corroborar la inspección preliminar de que desgraciadamente ha sido asesinato por violencia machista", que tanto la víctima como el autor fallecieron por heridas de arma de fuego y que "los hechos sucedieron la noche antes, lo que coincide con que los vecinos oyeron".

Salas ha lamentado este "execrable hecho que aflora lo peor de la sociedad, que es la violencia machista, la violencia de género" y ha expresado su "absoluta solidaridad con las compañeras y compañeros de trabajo de la víctima, con su familia, amistades y seres queridos".

"Desde el Gobierno de España lamentamos y condenamos profundamente este terrible asesinato", ha dicho el subdelegado, quien ha incidido en la condena de este "terrible caso" y en "la importancia de la denuncia de los casos de violencia machista".

Al respecto, ha recordado que en este caso la mujer no había denunciado y no estaba en el sistema Viogén, punto en el que ha señalado lo importante que es que "si la víctima no denuncia, que alguien de su entorno lo haga, porque muchas veces las víctimas están coaccionadas, amenazadas y no se atreven a dar ese paso".

Así, ha incidido en que el sistema Viogén "salva vidas y así se está demostrando que todas las personas que llevan esa pulsera cuando tienen riesgo alto las víctimas, no ocurren asesinatos".

"Creo que una sociedad avanzada y democrática como la nuestra no se puede permitir que haya asesinato sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres y tenemos que estar todos con esa condena", ha dicho el subdelegado del Gobierno central.

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía ha condenado, igualmente, el asesinato de Victoria, la segunda mujer asesinada por violencia machista en la provincia de Málaga, y ha mandado todo "el cariño, ánimo, nuestra fortaleza a toda su familia, especialmente a sus dos hijos".

En declaraciones a los periodistas, Navarro también ha señalado que "Vicky no había denunciado", por lo que ha hecho "un llamamiento a todas las mujeres que están viviendo esta lacra social y este terror en sus propios hogares a que den ese paso de denunciar".

Pero también ha considerado "importante que no normalicemos en los entornos de estas mujeres este tipo de situaciones y si la mujer en este caso no da el paso, lo den las personas que están más cerca y pueden ser conocedoras de este tipo de situaciones".

"Desde las administraciones, días como hoy son días evidentemente tristes, de mucha impotencia, porque por más recursos que destinamos, por más trabajo también que realizamos cada vez que hay una pérdida de una vida humana a manos de una pareja, una expareja por esta causa de machismo injustificado pues es una frustración que se genera", ha aseverado.

Aunque, ha asegurado, "se estimulan también nuestras ganas de seguir trabajando, de seguir con esa unidad institucional que en momentos como este todavía se hace más necesaria y que desde luego son momentos en los que nos planteamos, revisamos e intentamos profundizar en los protocolos y pensar en todo aquello de más que podemos hacer para evitar este tipo de situaciones a futuro".

"Insisto, desde la Administración no vamos a cejar en el empeño de que ni una mujer más vuelva a morir en esta circunstancia, vuelva a perder la vida de esta forma, pero también necesitamos cada vez más la colaboración ciudadana y sobre todo la implicación y la complicidad de los entornos más cercanos de las víctimas", ha manifestado.

Ha dicho a las víctimas que están sufriendo estas situaciones de maltrato y de violencia en sus hogares "que denuncien" y ha instado "a los entornos más cercanos, a los familiares, los amigos, incluso las comunidades de propietarios, con cuyo Colegio de Administradores de Fincas ya tenemos convenio, igual que con las farmacias" a que "den este paso en el caso en el que no lo den las mujeres", con el fin de "intentar luchar juntos contra esta lacra".

Con este "terrible" asesinato en España son 24 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja y tres las personas menores de edad asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026.

Desde 2003, son ya 1.365 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. Desde 2013, son 68 los niños y niñas asesinadas por violencia de género contra su madre y 522 el número de niñas y niños huérfanos por violencia de género en España.