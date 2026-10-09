Málaga conmemora el Día Internacional de la Niña con la lectura de un manifiesto y una charla a escolares - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga se suma este viernes a la conmemoración del Día Internacional de la Niña, en el marco de las distintas acciones para promover la igualdad de oportunidades desde edades tempranas que se llevan a cabo durante todo el año a través de distintas áreas municipales y en colaboración con la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia, formada por 49 entidades que trabajan en el campo de la infancia y la familia.

El objetivo es fomentar en los menores valores coeducativos para que conozcan el papel de la mujer en la sociedad actual, así como las distintas responsabilidades que asumen hombres y mujeres, la conciliación en el ámbito laboral y la corresponsabilidad familiar, ayudándoles a detectar los estereotipos de género y concienciarles para evitarlos

Como acto simbólico, este viernes se ha celebrado en el colegio Ciudad de Jaén, en el distrito de Churriana, una serie de actividades conmemorativas con la asistencia del concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, junto con la concejala delegada de Educación, María Paz Flores, y el concejal del distrito de Churriana, Borja Vivas.

Además de la lectura de un manifiesto, se ha proyectado un vídeo de las actuaciones realizadas por el alumnado del centro educativo con este motivo y se ha dado voz al testimonio de mujeres que desempeñan su actividad profesional en trabajos "masculinizados" para culminar el evento, que ha contado también con la implicación de las asociaciones Redime, Red XXI, Infania e Inserta Andalucía.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Derechos Sociales y en colaboración con la Agrupación de Desarrollo de Infancia, juventud y familias, se sumó a esta celebración en 2015. El tema central establecido este año por Naciones Unidas y Unicef es '¡Acabemos con el matrimonio infantil! ¡Invirtamos en los derechos de las niñas!'.