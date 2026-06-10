Málaga conmemora el Día del Orgullo del 22 al 27 de junio con cine, teatro y un acto central en la plaza de la Merced

Cartel para conmemorar el Día Internacional del Orgullo bajoe el lema ‘Málaga orgullosa. Libres para ser, iguales para amar’ - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Fiestas, y los colectivos que forman parte de la Agrupación de Desarrollo Lgtbiq+, han diseñado el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, del 22 al 27 de junio, y que incluye actividades gratuitas como un ciclo de cine, teatro, conferencias y charlas que concluirán con el acto central en la plaza de la Merced el sábado 27 de junio.

Bajo el lema 'Málaga orgullosa. Libres para ser, iguales para amar', la agenda de este año refuerza su apuesta por la cultura, la tecnología y el debate social y vuelve a contar con la colaboración de la Diputación. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Los concejales delegados de Fiestas, Derechos Sociales, Innovación y Cultura, Teresa Porras, Francisco Cantos, Alicia Izquierdo y Mariana Pineda, respectivamente; junto al diputado de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín; y el presidente de la Federación Andalucía Diversidad, Antonio Ferre; han presentado la programación de actividades de este año con motivo del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el 28 de junio.

En el acto, también han estado presentes representantes de las entidades que integran la Agrupación de Desarrollo Lgtbiq+ (Federación Andalucía Diversidad, Apoyo Positivo, Asimas, Colegandalus Málaga y Juntos Todos por la Igualdad).

Así, han detallado que a las actividades programadas, se suma la celebración del Consejo Sectorial el próximo 17 de julio a las 17,15 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

CICLO DE CINE, TEATRO Y CONFERENCIAS

La programación se inicia el lunes 22 de junio, de la mano de Málaga Procultura, en el Cine Albéniz, donde se ofrecerán proyecciones diarias a las 19,00 horas hasta el jueves 25. Las películas que se proyectarán son 'Pride (Orgullo)', '20.000 especies de abejas', 'Carol' y 'Queer'. Las artes escénicas llegarán el martes 23 de junio al Teatro Echegaray con la aclamada obra 'En mitad de tanto fuego' de Alberto Conejero.

El miércoles 25 de junio, a las 19,00 horas, el hotel AC Málaga Palacio albergará un encuentro de debate con el actor y director Alberto Velasco, la escritora Alana Sánchez Portero y La Dani.

La agenda cultural sumará también el evento 'Poous', el viernes 26 de junio en la calle San Juan de Letrán, gracias a la colaboración entre el tejido artístico promovido desde Kipfer & Lover y la programación expandida del Festival de Málaga, MaF.

FIESTA EN LA PLAZA DE LA MERCED

Por otro lado, han detallado que la programación continuará el sábado 27 de junio. A partir de las 19,00 horas está previsto el inicio de una manifestación organizada por las entidades que partirá desde la plaza de la Constitución y que recorrerá distintas calles del centro hasta la plaza de la Merced.

Una vez concluida la marcha en este punto, sobre las 20,00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto redactado por las entidades que, junto al Área de Derechos Sociales, integran la Agrupación de Desarrollo. A continuación, comenzará la fiesta con Alice Wonderland como maestra de ceremonias, e incluirá animación de varias drags queen, las actuaciones de Kika Lorace, Dafne Mugler, Suhaula Conache, Shayla 007, DJ Danny Ruiz y la artista malagueña Eskarnia.

Todas las actividades de la programación del Orgullo son totalmente gratuitas. Para las conferencias y mesas de la jornada 'Polo Pride' del 12 de junio, los interesados ya pueden reservar su plaza a través de la web oficial polodigital.eu. Para el ciclo de cine y la función de teatro, las invitaciones se podrán retirar a partir del 17 de junio a las 11.00 en las taquillas de Teatro Cervantes y Cine Albéniz y online a través de Uniticket, máximo dos por persona, hasta completar el aforo.

Además, durante los días 26, 27 y 28 la bandera Lgtbiq+ permanecerá izada en el mástil situado junto a la escalinata del Ayuntamiento y se iluminará la fachada con los colores representativos del colectivo.

'POLO PRIDE'

Por otro lado, han recordado que la segunda edición del 'Polo Pride' se celebrará este viernes, 12 de junio, impulsada por el Estudio Brillo Creativo y el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Como gran novedad, el evento se expande este año al Museo del Automóvil y la Moda y al Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) para conectar la diversidad con los retos de la era digital e incluirá mesas redondas y charlas relacionados con Inteligencia Artificial y derechos digitales, una performance audiovisual y una mesa sobre identidad y redes sociales que contará con Samantha Hudson, Daniela Santiago, Rocío Saiz y Helio Roque. El cierre será en la plaza de Tabacalera con un concierto de La Prohibida y una sesión DJ de Rocío Saiz, presentados por la drag Talavera.