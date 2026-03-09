Málaga se consolida como el destino líder en número de empresas y servicios turísticos distinguidos en Sicted - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga sigue consolidándose como el destino líder en número de empresas y servicios turísticos distinguidos en el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted), y se convierte, por quinto año consecutivo, en la ciudad con mayor cantidad de servicios turísticos distinguidos dentro de los requisitos que exige el Sicted. En total, 358 empresas han sido reconocidas con este distintivo durante el pasado año 2025.

Este lunes se ha celebrado la 17 edición de la entrega de diplomas con estos reconocimientos, en un acto que ha tenido lugar en el salón de actos del Edificio Múltiple de Servicios Municipales, y que ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el concejal delegado del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga, Jacobo Florido; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara.

La entrega de diplomas tiene, además, un carácter especialmente simbólico al coincidir con el cierre de la etapa actual del Sicted en Málaga, iniciada tras la firma del Protocolo de Adhesión en 2007 y consolidada desde el primer comité de distinción en 2008.

Durante estos años, la ciudad ha desarrollado un modelo de gestión de la calidad turística que ha implicado de forma activa a los servicios turísticos, a las asociaciones empresariales y a las administraciones, hasta situar a Málaga como referencia nacional del sistema.

Con motivo de este final de ciclo y de ser la última entrega de diplomas celebrada, el Ayuntamiento de Málaga ha querido agradecer públicamente, mediante la entrega de una biznaga conmemorativa, la implicación de los miembros de la Mesa de Calidad y su compromiso, mantenido durante estos 17 años, que ha permitido acompañar a las empresas en su apuesta por la mejora continua, al tiempo que reforzar la cultura de la calidad y el trabajo colaborativo en el destino.

358 SERVICIOS TURÍSTICOS DISTINGUIDOS

En concreto, de los 358 servicios turísticos distinguidos en Málaga, una treintena posee el distintivo desde el primer comité de 2008, y 102 empresas han refrendado su distinción durante más de 15 años, contribuyendo de manera decidida a la apuesta por la calidad y al éxito de esta iniciativa. Asimismo, en los últimos cuatro años se han incorporado 284 empresas.

Las 358 empresas malagueñas reconocidas suponen un aumento considerable respecto a las cifras de 2024, en el que se contabilizaron 280. Además, a éstas, cabe añadir otras 28 que se hallan en proceso de obtener la distinción. En total, 386 han sido los servicios adheridos durante 2025 a este Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos.

Así, los 386 servicios turísticos participantes han llevado a Málaga a liderar el ranking nacional por número de empresas participantes y por volumen de empresas que cuentan con la distinción del SICTED - Compromiso de Calidad Turística.

En este ranking nacional, Málaga supera a la provincia de Pontevedra-Rías Baixas, destino de carácter supramunicipal, con 341 servicios turísticos distinguidos. Además, hay más de un centenar de distinciones de diferencia con el tercer destino, Gran Canaria, que cuenta con 193 empresas turísticas reconocidas por parte del Sicted; a Gran Canaria le sigue Valencia, con 170.

Los diplomas, que son emitidos por la Secretaría de Estado de Turismo, reconocen a las empresas que han cumplido con todos los requisitos de este modelo de calidad turística, que abarca además de la implantación de los propios manuales, la formación continua, el trabajo a nivel de destino, la participación en grupos de mejora o la participación en las redes interdestinos, entre otros aspectos. De esta forma, en 2025 sigue incrementándose la participación en el proyecto, finalizando con 282 destinos participantes y 7.966 servicios turísticos distinguidos.

Por otro lado, la cifra de adhesiones de servicios turísticos en Málaga ha mantenido un incremento positivo continuo en estos últimos años. En el 2025 han sido 91 las nuevas altas de servicios turísticos en el Sicted; son 21 más que en el 2024. De ellas, 83 se dieron de alta en el primer semestre, la mayoría resultado de las actuaciones de información y sensibilización realizadas con el objeto de captar nuevas adhesiones.

Las empresas distinguidas en Málaga capital pertenecen a los siguientes sectores, según la clasificación del SICTED: agencias de viajes, alojamientos rurales, comercio, Convention Bureau, empresas de alquiler de vehículos y embarcaciones, empresas de transporte turístico, escuelas de español para extranjeros, espacios escénicos permanentes, experiencias y talleres turísticos, guías de turismo, hoteles y apartamentos turísticos, museos y centros de interés turístico visitable, oficinas de información turística, OPC, palacio de congresos, playas, restaurantes, servicios de limpieza, taxis, turismo activo, turismo de bienestar y viviendas de uso turístico.

En total, la ciudad de Málaga alberga 22 oficios diferentes entre las empresas adheridas al Sicted, dos más que el pasado año. De estos, destacan los relacionados con el sector de los alojamientos, con 42 hoteles y apartamentos, 224 viviendas de uso turístico. También cabe resaltar el número de guías turísticos reconocidos (17) y las playas distinguidas (14).

RENOVACIÓN DEL SICTED

El balance de esta etapa del Sicted en Málaga refleja el liderazgo en el ámbito nacional tanto en número de empresas participantes como en número de servicios que ostentan el distintivo Compromiso de Calidad Turística.

Asimismo, destaca la fidelidad de una treintena de empresas que se mantienen desde el primer comité y de las 102 que llevan más de quince años vinculadas al proyecto, ejemplo del arraigo de la calidad como herramienta de competitividad en el tejido turístico malagueño.

Paralelamente, ya se trabaja en la implantación del nuevo modelo que transformará el actual Sicted en el Sistema de Sostenibilidad Turística Integral (SSTI), lo que supondrá una actualización profunda de la metodología y de las herramientas de gestión.

Esta nueva etapa incorporará cambios en los requisitos de distinción, en el programa de formación, en la periodicidad de las evaluaciones y en la celebración de los Comités de Distinción, así como una nueva plataforma de gestión y una imagen renovada, alineadas con los ejes de gestión, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología e innovación.