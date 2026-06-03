Málaga se convierte hasta el viernes en el "centro mundial" de la investigación en 6G de la mano de la UMA

Inauguración del congreso 'EuCNC &6G Summit' - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga se convierte hasta el viernes en el "centro mundial" de la investigación en redes móviles de nueva generación, inteligencia artificial y conectividad avanzada, tras la inauguración este martes del 'EuCNC &6G Summit', uno de los principales congresos mundiales dedicados al desarrollo de las tecnologías que definirán las comunicaciones del futuro.

Bajo el lema '6G Connecting Intelligence', esta edición, que se celebra del 2 al 5 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), pone el foco en el papel central que están adquiriendo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, tanto en el diseño de las futuras redes móviles como en las aplicaciones y servicios que se desarrollarán sobre ellas.

La Universidad de Málaga asume la coordinación local de esta edición a través del Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software (ITIS). La dirección recae sobre el catedrático de la UMA y director del ITIS, Pedro Merino.

Merino además, ejerce como copresidente del comité del programa científico junto a los investigadores Iván Seskar, de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos), y Ari Pouttu, de la Universidad de Oulu (Finlandia).

Asimismo, las profesoras Almudena Díaz, Mari Carmen Aguayo y Anna Bruström forman parte del comité de programa, mientras que la profesora Teresa Martín participa en la evaluación de los galardones otorgados a las tesis doctorales del sector. Este encuentro reúne en Málaga a expertos procedentes de más de 40 países.

En el ámbito científico, la UMA aporta diversas contribuciones técnicas: entre ellas, destaca la presentación de los avances vinculados al proyecto 'UNICO 6G' por parte de los profesores Almudena Díaz y Sergio Fortes.

Asimismo, distintos investigadores vinculados al ITIS y al Instituto de Telecomunicaciones (TELMA) como Francisco Luna, Pablo Herrera, Julia Robles, Manuel Díaz, Cristian Martín y Marta Solera, figuran como autores y coautores en distintas publicaciones del congreso.

En la zona expositiva, la Universidad de Málaga contará con una importante representación con proyectos como '6G-Sandbox', en colaboración con la Agencia Espacial Europea y el instituto taiwanés 'ITRI; Fidal', que incluirá la participación de la unidad de drones de la Policía Local de Málaga; y los proyectos '6G-PATH y 6G-Versus', desarrollados junto al instituto de investigación 'IHSM La Mayora'.

Esta área cuenta con la presencia de 60 estands que mostrarán proyectos europeos y desarrollos tecnológicos impulsados por compañías, centros de investigación y universidades de todo el mundo.

Entre las demostraciones destacadas se incluyen tecnologías como el uso de redes para la detección de objetos o personas y prototipos de dispositivos candidatos a convertirse en terminales 6G.

El programa científico incluye un total de 195 artículos de investigación distribuidos en siete áreas temáticas, con algunas del máximo interés y actualidad como la dedicada a la inteligencia artificial aplicada a las comunicaciones.

En el acto de apertura, los participantes han coincidido en señalar la "relevancia estratégica" del simposio para diseñar la hoja de ruta de las telecomunicaciones globales, consolidando la alianza entre la investigación universitaria, el dinamismo de las administraciones y el respaldo de la Unión Europea.

A nivel general, el 'EuCNC & 6G Summit' refleja el carácter global y colaborativo del desarrollo de los futuros estándares 6G, fundamentales para garantizar una conectividad fluida y universal a escala mundial. El encuentro se ha consolidado como una plataforma estratégica de primer orden para avanzar en la próxima generación de redes inteligentes.