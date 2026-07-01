Con Málaga critica que la moratoria de alojamientos turísticos del Ayuntamiento incumple el acuerdo plenario

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, acusa al equipo de Gobierno del PP de incumplir el mandato aprobado por unanimidad hace menos de una semana, rebajando la moratoria de alojamientos turísticos cinco a tres años y limitándola solo al suelo residencial.

Asimismo, critica que llega tarde y es insuficiente y advierte, además de la "sorprendente" concesión de 20 licencias en Estepona (Málaga) justo antes del anuncio y reclama máxima transparencia sobre posibles intereses políticos en el negocio turístico.

Morillas ha declarado este miércoles tras conocer la moratoria de apartamentos turísticos anunciada por el equipo de Gobierno y que será aprobada el miércoles en la Junta de Gobierno Local para que pueda iniciarse su tramitación que "es el timo de la estampita porque empieza incumpliendo un acuerdo plenario que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del pasado jueves, hace menos de una semana".

La portavoz adjunta de Con Málaga ha recordado que "el Pleno de la Corporación aprobó que se iba a iniciar la aprobación de una moratoria de alojamientos turísticos, incluyendo hoteles y apartamentos turísticos durante, como mínimo, un periodo de cinco años".

"Esto fue lo que aprobó el Pleno de la Corporación, sin embargo, vemos como apenas seis días después, el equipo de Gobierno anuncia una moratoria que solo será durante un periodo de tres años, por tanto es el timo de la estampita que empieza falseando e incumpliendo un acuerdo plenario de hace menos de una semana", ha apuntado Morillas.

La edil también ha criticado que "se limita al suelo residencial, es decir, se van a poder seguir poniendo en marcha y autorizando apartamentos turísticos y hoteles en suelo terciario de la ciudad, lo que hace que el impacto de esta medida vaya a ser muy limitado".

Morillas ha afeado que "llega tarde" y que desde su grupo llevan años planteando la necesidad de regular "todo lo que tiene que ver con los alojamientos turísticos y que se pudiera poner en marcha esa moratoria, porque, como todos sabemos, el impacto de estas licencias en el precio elevadísimo de la vivienda en el conjunto de los barrios de la ciudad es tremendo".

"Por tanto, es una moratoria que llega tarde y que es absolutamente insuficiente porque el periodo que establece es muy limitado e incumple el acuerdo plenario y porque, por otro lado, va a permitir que se sigan dando licencias de apartamentos turísticos en suelo terciario", ha reiterado.

Asimismo, Morillas ha planteado que esta moratoria le genera una duda porque "esta prohibición se limita al suelo residencial y da qué pensar que, justo unos días antes de que se estableciera esta moratoria, el alcalde de Estepona haya obtenido 20 licencias de apartamentos turísticos en suelo residencial".

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga se ha preguntado si García Urbano "¿Ha tenido algún tipo de información privilegiada en relación a la puesta en marcha de esta moratoria? porque suena, como mínimo, sorprendente. Además, esta moratoria se aprueba sin que todavía el alcalde de la ciudad haya dado explicaciones y haya clarificado si hay otros cargos políticos o cargos de confianza que están involucrados en el negocio turístico".

"Se lo dijimos en el pasado Pleno de la ciudad y hoy se lo reiteramos. Es necesario máxima transparencia. Málaga tiene derecho a conocer si hay cargos políticos del equipo de Gobierno que están involucrados y que tienen intereses directos en el negocio turístico, porque en el pasado Pleno no dio las explicaciones, tampoco las han dado cuando se las hemos solicitado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, y si no dan las explicaciones y no están dispuestos a hacer esa declaración extraordinaria y complementaria de bienes y de actividades, es porque muy probablemente algo escondan", ha zanjado.