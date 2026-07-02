Con Málaga critica el "tijeretazo veraniego" de Moreno "que cerrará 43 centros de salud en la provincia"

Archivo - El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, en una imagen de archivo - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima comisión de informativa de ciudadanía de la Diputación una iniciativa relativa a la "defensa" de la Atención Primaria y para" garantizar una asistencia sanitaria pública de calidad durante el periodo estival en la provincial frente al tijeretazo previsto por el Gobierno de la Junta de Andalucía".

Márquez ha tachado de "inadmisible" que "en pleno verano, con la provincia batiendo récords de turismo y duplicando su población, la respuesta de la Consejería de Salud sea recortar servicios". "Su plan de verano contempla el cierre por las tardes de 43 centros de salud en toda la provincia de Málaga", ha apostillado.

"Hablamos del cierre del 100% de la actividad de tarde en el Guadalhorce, de 20 centros cerrados por la tarde en el distrito de Málaga y en el Rincón, de recortes severos en la Axarquía, la Costa del Sol, Ronda y Antequera. Las organizaciones sindicales ya están alertando de que esto va a colapsar irremediablemente la urgencia hospitalaria. Y que quede muy claro, el problema no son las vacaciones de los profesionales a las que tienen pleno derecho", ha abundado.

Así, ha incidido en un comunicado que "el problema es la nefasta planificación del Gobierno de Moreno, que utiliza el descanso del personal como excusa para esconder una falta de contratación alarmante y un debilitamiento estructural de nuestra atención primaria", ha criticado.

El diputado provincial, que ha resumido los acuerdos de la iniciativa que considera "inaplazables para esta Diputación", ha detallado que en primer lugar, "exigimos a la Diputación manifestar un firme rechazo a este plan de verano, por suponer un recorte encubierto de la sanidad pública".

También instan a la Junta y al Servicio Andaluz de Salud "a rectificar de forma inmediata y reabrir los centros de salud afectados en horario completo". Además, piden "mediante estos acuerdos una contratación de refuerzo que cubra de manera real y al 100% las vacaciones reglamentarias del personal sanitario en todos nuestros distritos, asegurando que no se merme la actividad ordinaria".

"No podemos seguir permitiendo que la Junta utilice el merecido descanso de los trabajadores como excusa para justificar su nefasta gestión. Y finalmente, instamos a implementar un verdadero plan de fidelización con contratos estables y de calidad para retener el talento de nuestros profesionales y frenar la marcha a la sanidad privada o a otras comunidades", ha declarado.

Por último, Márquez ha señalado que "lo que ocurre cada verano no es una anomalía estacional, es la manifestación de un modelo que funciona permanentemente al límite. Defender a los municipios de Málaga es defender su salud y su derecho a una atención digna y accesible los doce meses del año", ha concluido.