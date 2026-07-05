Málaga culmina el proyecto Dibest, centrado en la digitalización de microempresas turísticas del espacio atlántico

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha culminado la ejecución del proyecto europeo Digital Innovation for Blue Enterprises & Social Tourism (Dibest) tras tres años de cooperación internacional orientados a reforzar la competitividad y las capacidades digitales de microempresas turísticas de las regiones costeras del espacio atlántico. La iniciativa, en la que ha participado a través de la empresa municipal Promálaga, junto con entidades de España, Francia, Irlanda y Portugal, ha permitido que pequeños negocios vinculados al turismo costero y a la economía azul incorporen herramientas digitales adaptadas a sus necesidades, avanzando hacia modelos empresariales "más competitivos, sostenibles e inclusivos".

Financiado por el programa Interreg Atlantic Area a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Dibest ha contado con un presupuesto total de 2,74 millones de euros, de los que 2,05 millones han sido cofinanciados por este fondo europeo. Según ha detallado el Consistorio en una nota, el proyecto nació con el objetivo de apoyar a 80 microempresas, una cifra que finalmente se superó con la participación de 96 negocios de los cuatro países implicados.

Más de 70 empresas accedieron posteriormente a un programa de mentoría individual, con entre seis y doce horas de acompañamiento personalizado para diseñar e implantar sus propios planes de digitalización y desarrollo empresarial. Un total de diez microempresas malagueñas fueron seleccionadas para recibir mentorías, auditorías de marketing y formación en digitalización.

A lo largo de estos tres años, las empresas participantes han recibido formación especializada, asesoramiento individual, mentoría, encuentros empresariales, actividades de networking, talleres y espacios de intercambio de experiencias junto a entidades expertas en innovación y apoyo empresarial.

Las acciones formativas han abordado aspectos para la transformación digital de las microempresas, como la comercialización online, el marketing digital, el posicionamiento en buscadores, la gestión de clientes, el análisis de datos, la automatización de procesos, ciberseguridad o aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad virtual.

UNA RED EUROPEA AL SERVICIO DE LAS MICROEMPRESAS

Dibest ha reunido a universidades, entidades empresariales, organizaciones turísticas, centros de innovación y organismos públicos con experiencia en emprendimiento, turismo y transformación digital. El consorcio ha estado liderado por la Western Development Commission de Irlanda.

En España han participado Promálaga, Málaga TechPark, la Universidad de Málaga, a través del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), y la Asociación Galega de Actividades Náuticas (AGAN+).

La participación de Promálaga, según ha indicado el Ayuntamiento, ha permitido acercar los recursos del proyecto al tejido empresarial malagueño, facilitando la incorporación de microempresas a los programas de formación y mentoría, así como la creación de espacios de colaboración con especialistas, instituciones académicas y empresas de otros territorios europeos.

Entre las empresas andaluzas participantes destacan Costasol Cruceros, Novojet, Escaramujo Wines, Mundo Marino y Alborán Plus, pertenecientes a sectores como las actividades náuticas, el turismo marítimo, el enoturismo, la accesibilidad y los deportes acuáticos.

Gracias al acompañamiento recibido, estas empresas han podido impulsar actuaciones adaptadas a sus necesidades, como la mejora de sus páginas web, la optimización de los sistemas de reserva, la identificación de nuevos públicos, el refuerzo de su posicionamiento digital, la comunicación online o la definición de objetivos comerciales medibles.

TRES AÑOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

A lo largo de sus tres años de duración, Dibest ha desarrollado actividades presenciales y virtuales en los distintos territorios participantes, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la cooperación entre empresas, entidades e instituciones.

Málaga acogió en febrero de 2024 la segunda reunión presencial del consorcio, un encuentro que permitió dar a conocer el ecosistema local de emprendimiento, innovación y turismo, avanzar en la planificación de las actividades y reforzar la colaboración entre los socios europeos. Además, se puso el foco en el turismo social e inclusivo, una dimensión que complementa el proceso de transformación digital del sector turístico.

Posteriormente se organizaron webinars internacionales, clases magistrales, sesiones formativas, programas de mentoría y encuentros empresariales para facilitar el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas oportunidades de colaboración entre las microempresas participantes. En la última fase del proyecto se intensificaron las acciones de cooperación transnacional.

En abril de 2026, una delegación española integrada por representantes de los socios del proyecto y empresas participantes se desplazó al condado irlandés de Kerry para asistir al encuentro final de DIBEST. La actividad, desarrollada bajo el formato 'Workshop on Wheels', combinó visitas a empresas turísticas, sesiones de trabajo, grupos de discusión e intercambio directo de experiencias.

En mayo de 2026 también se celebró un encuentro empresarial ibérico entre Andalucía y el Algarve con el objetivo de fortalecer las conexiones entre empresas, entidades de innovación y organizaciones turísticas de España y Portugal. Además, Dibest estuvo presente en encuentros internacionales relacionados con la innovación, el turismo y la economía azul, como WIN-BIG Atlantic Málaga 2026 y Digital Enterprise Show 2026, donde se dieron a conocer los avances del proyecto y las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la competitividad del pequeño tejido empresarial.

Como broche final, el proyecto celebró un webinar de reconocimiento a las microempresas participantes, en el que empresas, mentores y socios compartieron los principales aprendizajes obtenidos y los cambios implementados en sus negocios a lo largo del programa.

El trabajo desarrollado por Dibest obtuvo en diciembre de 2025 el tercer puesto en los Sun&Blue Awards, en la categoría de cooperación en la economía azul. Este reconocimiento puso en valor la colaboración entre los territorios atlánticos participantes y el apoyo prestado a las microempresas para avanzar en digitalización, sostenibilidad e innovación.

Los resultados del proyecto también han despertado el interés del ámbito académico. Equipos investigadores de Munster Technological University y del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR) han analizado el impacto de la iniciativa.

En junio de 2026, investigadoras de la Universidad de Málaga presentaron en el congreso internacional IATE un estudio sobre la evolución de las competencias digitales de las microempresas participantes.

Parte de los resultados de Dibest seguirá disponible a través del Digital Toolkit, un repositorio que reúne documentos, vídeos, materiales formativos y recursos de apoyo para continuar impulsando la transformación digital del sector. Esta herramienta permitirá que otras microempresas y profesionales del turismo accedan al conocimiento generado durante el proyecto y lo apliquen en sus propios procesos de digitalización.