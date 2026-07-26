Con Málaga denuncia que la patronal quiere "mantener abiertos centros comerciales" hasta las doce de la noche

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, se ha mostrado crítica con la última iniciativa de la patronal del sector del comercio, que "quiere mantener abiertos los centros comerciales Plaza Mayor y McArthurGlen hasta las 12 de la noche en verano, ignorando el impacto que tendrá sobre las trabajadoras del sector y su derecho a la conciliación".

En un comunicado, ha anunciado que trasladarán una iniciativa a la próxima Comisión de Economía para exigir al Ayuntamiento de Málaga un posicionamiento claro a favor de las trabajadoras y que pida frenar esta iniciativa.

Morillas ha denunciado que "la patronal de los grandes centros comerciales de Málaga pretende seguir incrementando sus beneficios económicos a costa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del sector del comercio". Ha dicho que "la última gran idea es que el Centro Comercial Plaza Mayor y McArthurGlen pretenden permanecer abiertos durante determinadas jornadas del verano hasta las 12 de la noche".

"Esto se hace sin ningún tipo de negociación con los trabajadores y con las trabajadoras y va a tener un impacto terrible en sus condiciones laborales y dificultará la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Además de esto, esa apertura comercial hasta las 12 de la noche sin alternativas de movilidad va a suponer un gasto añadido a los trabajadores y trabajadoras del sector", ha remarcado Morillas.

"Los trabajadores vienen reivindicando, a través de la convocatoria de dos jornadas de huelga, que no puede ser que se amplíe el horario de apertura comercial hasta las 12 de la noche sin que haya habido ningún tipo de diálogo colectivo ni de negociación", según ha señalado.

A su juicio, lo único que pretende la patronal del comercio "es seguir incrementando los beneficios de la patronal a costa del derecho a la salud laboral, a la conciliación corresponsable y, en definitiva, los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector del comercio".