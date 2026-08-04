Con Málaga desea "suerte" a Pérez de Siles y advierte de "debilitamiento" del Gobierno del PP tras su marcha

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha trasladado su deseo de "suerte y acierto" en su nueva etapa a la portavoz del equipo de gobierno y concejala 'popular', Elisa Pérez de Siles, tras conocerse que deja la política. Además, ha advertido de "debilitamiento" del Gobierno del PP tras su marcha.

Morillas ha defendido que los relevos en primera línea "deben asumirse con normalidad" y ha subrayado que la salida de Pérez de Siles supone "la pérdida del principal puntal de Francisco de la Torre", dejando al equipo de Gobierno "debilitado a menos de un año de las municipales".

Así, ha valorado en un comunicado que "la dedicación en primera línea a la política ha de estar limitada temporalmente y que, por tanto, este tipo de cambios han de ser valorados desde la normalidad".

Por último, ha considerado que "la marcha de Pérez de Siles supone para el PP en Málaga la pérdida del que ha sido el principal puntal y sostén de De la Torre en el Gobierno municipal".

Además, ha subrayado que "con su marcha, el equipo de Gobierno queda debilitado a menos de un año de las elecciones municipales, sin referencias sólidas en la capital que puedan reemplazar el rol que venía desempeñando Pérez de Siles como portavoz del equipo de Gobierno y del grupo 'popular'".