Málaga, elegida como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras para el período 2025-2027 - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

VILADECANS (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Málaga ha sido designada como ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el período 2025-2027 tras su elección en la asamblea general de la Red que se ha celebrado este viernes en la localidad barcelonesa de Viladecans, actual coordinadora de la RECE.

Con este nombramiento, la capital malagueña se sitúa al frente de una red compuesta por más de 200 municipios de toda España que han reconocido la trayectoria de la ciudad en el ámbito educativo y su programa propuesto para esta candidatura bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'.

La designación de Málaga como ciudad coordinadora supone la organización del Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras y la Asamblea General de 2027, así como la dinamización de actividades de formación, intercambio y colaboración entre municipios.

El Área de Educación liderará la dirección técnica del proyecto, con el apoyo de una plataforma digital específica, y los recursos presupuestarios necesarios para garantizar su desarrollo.

La propuesta para coordinar la RECE, elaborada por el Área de Educación y Fomento del Empleo, se ha presentado bajo el lema 'Educar para prevenir. Prevenir para educar', un concepto que pone de relieve la importancia de la educación no sólo como transmisión de conocimientos, sino también como instrumento para el desarrollo integral de las personas y la construcción de sociedades más seguras, saludables y cohesionadas.

El proyecto malagueño se estructura en torno a cuatro ámbitos estratégicos de trabajo. Así, por un lado, se contempla la promoción de la cultura preventiva en el ámbito educativo, con programas de convivencia, educación emocional, salud mental, prevención de riesgos y mediación escolar; y, por otro, la extensión del enfoque preventivo a la comunidad, tejiendo redes de colaboración con asociaciones sociales, culturales y deportivas, así como con otros agentes locales.

Los otros dos ejes son el fomento de hábitos de vida saludables, con especial atención a la alimentación, la higiene, la actividad física y el bienestar emocional; y el acompañamiento en el uso de tecnologías digitales, abordando tanto sus riesgos como sus posibilidades pedagógicas.

La candidatura refleja también el espíritu del Plan Estratégico de Málaga 2030, que sitúa la educación como eje central del desarrollo urbano. Entre sus prioridades destacan el fomento de la inclusión y la equidad, la reducción del abandono escolar temprano, el impulso a la formación profesional dual y el emprendimiento, así como el desarrollo del talento local y la innovación educativa a lo largo de toda la vida.

TRAYECTORIA DE MÁLAGA EN LA RECE

Málaga mantiene una implicación activa con la RECE desde su constitución en 1996 y forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) desde 1997. A lo largo de estas casi tres décadas, la ciudad ha desarrollado múltiples iniciativas vinculadas a la prevención del absentismo y el abandono escolar, la inclusión social o la educación patrimonial, además de organizar en 2015 el encuentro 'Memoria de las ciudades'.

En los últimos periodos de coordinación, Málaga ha impulsado redes temáticas junto al Ayuntamiento de Sevilla, como 'La ciudad educadora en la formación y el empleo' y 'La inclusión, pilar de la ciudad educadora', reforzando así su papel de liderazgo compartido, entre otros proyectos.