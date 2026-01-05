Con Málaga exige al Ayuntamiento condenar la agresión de EEUU a Venezuela

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, ha calificado de "extrema gravedad" los acontecimientos sucedidos en los últimos días en Venezuela y ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "una condena clara y sin ambigüedades" de lo que ha definido como "una agresión imperialista por parte del gobierno de Donald Trump".

Según ha manifestado Sguiglia, "independientemente de las opiniones que cada cual pueda tener sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es absolutamente intolerable que un gobierno extranjero se arrogue la potestad de atacar de forma unilateral a un país soberano y de detener de manera arbitraria a su presidente". A su juicio, este tipo de actuaciones "vulneran todos los acuerdos básicos en materia de derecho internacional y suponen una amenaza directa a la soberanía de los pueblos".

El portavoz de Con Málaga ha señalado que el propio gobierno estadounidense "ha manifestado de forma explícita que su principal objetivo es el control de los recursos petroleros de Venezuela", lo que, a su entender, confirma "el carácter ilegal, ilegítimo e imperialista de esta agresión".

En este contexto, Sguiglia ha instado al Ayuntamiento de Málaga a posicionarse con claridad: "Exigimos que el Ayuntamiento condene esta agresión y se sitúe del lado del derecho internacional, reclamando que cualquier solución para Venezuela se produzca exclusivamente en el marco del respeto a la legalidad internacional y a la soberanía del pueblo venezolano".

Asimismo, ha reclamado coherencia al alcalde de Málaga, y ha señalado que "cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, el Ayuntamiento tardó muy poco tiempo en condenarla". "Con la misma rapidez y contundencia debe condenarse ahora este accionar ilegal e ilegítimo por parte del gobierno de Donald Trump", ha afirmado.

Sguiglia ha advertido además de que normalizar este tipo de actuaciones "abre la puerta a un escenario extremadamente peligroso". "Si legitimamos lo que ha hecho Trump en Venezuela, estamos legitimando que cualquier potencia pueda invadir el país que quiera o detener al presidente que quiera. Eso es sencillamente intolerable y supone una amenaza para todos los pueblos del mundo", ha subrayado.

Por último, el portavoz de Con Málaga ha hecho un llamamiento a la ciudadanía malagueña, apelando a "la Málaga solidaria", para que se movilice en apoyo al pueblo venezolano y en defensa del derecho internacional. "Llamamos a todas y todos a tomar la Plaza de la Constitución el próximo miércoles a las 18.30 horas, para condenar esta agresión imperialista y defender la soberanía de los pueblos", ha concluido.