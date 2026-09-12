Con Málaga exige a la Junta el segundo TAC del Hospital de Ronda "tras más de seis meses de retrasos y averías"

Juan Márquez defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación una moción sobre la puesta en funcionamiento de un segundo TAC en el Hospital de la Serranía de Ronda. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado que defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía de la Diputación de Málaga una moción relativa a la puesta en funcionamiento de un segundo TAC, la renovación del equipo actual y el refuerzo del servicio de radiodiagnóstico del Hospital de la Serranía de Ronda.

Márquez ha criticado que ya han pasado más de seis meses desde la promesa de la Junta de Andalucía del segundo TAC en el Hospital de la Serranía de Ronda y "nadie sabe dónde está. Estamos ante otra promesa incumplida."

"La Junta de Andalucía prometió que en febrero de 2026 estaría funcionando. Estamos en septiembre y la comarca sigue dependiendo de un único aparato obsoleto y que, además, no para de averiarse. Cada vez que el TAC se rompe, se suspenden citas urgente y hay que trasladar a pacientes en ambulancia a Málaga o Antequera. Un ictus o un infarto no puede esperar en la carretera", ha dicho.

"Desde Con Málaga llevamos a la Diputación una exigencia clara: la instalación inmediata del nuevo TAC, la renovación del antiguo y el refuerzo de los profesionales de radiodiagnóstico. La salud de la Serranía y de Ronda merece respeto y soluciones ya. Exigimos una sanidad pública de calidad", ha expresado Márqeuz.

De este modo, los acuerdos de la iniciativa reclaman a la Junta de Andalucía que cumpla de inmediato su compromiso de instalar y poner en marcha el segundo TAC de última generación en el Hospital de la Serranía de Ronda.

Para ello, se exige ejecutar las obras y adaptaciones técnicas pendientes y publicar un calendario definitivo junto con las causas del retraso. Además, se solicita la renovación del TAC actual para que el centro disponga de dos equipos plenamente operativos y con garantías de seguridad y calidad asistencial.

Por otro lado, mientras ambos equipos no estén funcionando, se insta a establecer un plan específico de contingencia que asegure la realización de pruebas urgentes, reduzca los traslados de pacientes y evite suspensiones de citas y demoras diagnósticas. "Este plan debe garantizar que la población atendida por el hospital no sufra interrupciones en la atención radiológica", apostillan.

Finalmente, se reclama el refuerzo de la plantilla del Servicio de Radiodiagnóstico con técnicos, facultativos y demás profesionales necesarios para operar los dos TAC, ampliar la capacidad diagnóstica, cubrir urgencias y disminuir las listas de espera, y que dichos acuerdos se trasladen a la Consejería de Sanidad, al Servicio Andaluz de Salud, al Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga y a los ayuntamientos de Ronda y de los municipios malagueños atendidos por el hospital.