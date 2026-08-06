Con Málaga exige multiplicar los Puntos Violeta para garantizar una Feria "libre de violencias machistas"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha propuesto este jueves la ampliación de los Puntos Violeta durante la Feria de Málaga "para garantizar que sea una feria libre de violencias machistas".

Además, ha recordado que "la Feria de Málaga solo dispone de dos Puntos Violeta, uno ubicado en la explanada de la Juventud, en el Real, y otro en el centro de Málaga".

Morillas ha señalado que "en ambos casos tienen un horario muy limitado, cerrando el primero a las 02,00 horas y con escasez de personal especializado. A esto se suma la formación recibida por las casetas para ser entornos de ocio seguros".

No obstante, ha continuado, "teniendo en cuenta la afluencia masiva de visitantes durante la Feria, el año pasado fue casi un millón de personas las que pasaron por la Feria de Málaga, así como los datos que confirman que más de la mitad de las mujeres han sufrido situaciones de violencia sexual normalizada en espacios de ocio, los recursos que dedica el Ayuntamiento a los Puntos Violeta y a la prevención son a todas luces insuficientes".

"Dos Puntos Violeta con nueve personas especializadas entre ambos no sirve para desplegar una acción preventiva de alcance que garantice que la Feria sea un entorno seguro para que las mujeres puedan disfrutarla. Además, este verano estamos viviendo una situación especialmente crítica en la que Málaga se ha situado como la provincia de España en la que se han producido más crímenes machistas", ha apuntado.

Asimismo, Morillas ha recordado que "en el primer trimestre de 2026 un total de 3.451 denuncias por violencia sexual contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, es decir 38 denuncias diarias, una cada 37 minutos, según la nueva estadística del Consejo General del Poder Judicial, una situación que está agravada por la cesión que el PP ha hecho a los negacionistas de Vox de servicios clave para la protección de las víctimas".

Ha incidido en la necesidad de "multiplicar los mecanismos de prevención y de protección durante periodos como la Feria de Málaga, y para garantizar la multiplicación de Puntos Violeta y ampliar su cobertura, hay que incluir el entorno del Auditorio Municipal, las calles principales, zonas de paradas de autobús y de taxi, así como el entorno del Real".

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga también ha subrayado la importancia de "la ampliación de los horarios de los Puntos Violeta, una iluminación suficiente, y seguridad en los itinerarios peatonales de llegada y salida al Cortijo de Torres y, sobre todo, activar una campaña en toda la ciudad que disuada los comportamientos machistas y que garantice el derecho de las mujeres a disfrutar libre y sin miedo la Feria de su ciudad".