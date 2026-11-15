Con Málaga exige que los terrenos del Salyt se dediquen a un "gran parque y equipamientos sociales para el barrio"

Archivo - Málaga.- Con Málaga exige inversiones en los barrios del distrito Bailén Miraflores - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha presentado una moción que llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, donde traslada el "malestar histórico" que sufren los vecinos del distrito Bailén-Miraflores respecto a la no puesta en marcha de dos pistas deportivas, la "drástica reducción en plazas de aparcamiento en la zona de Martínez de la Rosa" y las "deficiencias en las líneas 7 y 18 de la EMT".

Asimismo, la portavoz adjunta ha exigido la paralización de la operación urbanística en los terrenos de Salis, donde el Ayuntamiento plantea un gran centro comercial que "afectará sobremanera al comercio local de la zona", según ha precisado la formación en una nota.

De esta forma, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha anunciado que presentará una moción en la próxima Comisión de Urbanismo para trasladar "el maltrato histórico que el equipo de gobierno del Partido Popular viene sometiendo a los barrios del distrito Bailén-Miraflores, barrios como Miraflores, Carlinda o la Granja Suárez, que vienen sufriendo déficit e incumplimiento de compromisos por parte del equipo de gobierno durante décadas".

Ha proseguido incidiendo en que "los más graves tienen que ver con la no puesta en marcha de dos pistas deportivas comprometidas, la pérdida de numerosas plazas de aparcamiento en la zona de Martínez de la Rosa, unas líneas de autobús, la 7 y la 18, que no funcionan adecuadamente y una operación urbanística en los terrenos de Salis que vuelva a priorizar el interés privado por encima de las necesidades del barrio".

Al hilo, la portavoz ha exigido la "paralización de la operación urbanística que el Ayuntamiento ha aprobado en los antiguos terrenos de Salis. El Ayuntamiento pretende dedicar estos más de 50.000 metros cuadrados a un gran centro comercial que afectará sobremanera al comercio local de la zona, que agravará los problemas de movilidad que ya existen y también de seguridad a la altura de la avenida Valle Inclán y además supone no atender las demandas vecinales que existen en relación al uso de estos terrenos".

En relación, Morillas ha concretado que "los vecinos vienen reivindicando que estos más de 50.000 metros cuadrados se dediquen a un gran parque que pueda albergar zonas verdes, espacios libres, equipamientos deportivos y también un centro social y cultural del que carece el distrito de Bailén Miraflores".

La portavoz adjunta ha finalizado señalando que "una vez más, de la Torre vuelve a priorizar el negocio privado por encima de las necesidades de los barrios y del interés general" y ha exigido la "paralización de la conversión de Salis en un gran centro comercial y apostamos por dedicar esos terrenos a lo que realmente necesita el barrio, que son equipamientos deportivos, culturales y un gran parque".