Málaga de Festival apuesta por valores y cultura europeos en un programa que celebra el centenario de Azcona

Málaga de Festival 2026 apuesta por los valores y la cultura europeos en un programa que también celebra el centenario de Azcona desde múltiples ángulos

La programación expandida del Festival de Málaga, Málaga de Festival (MaF), del 12 de febrero al 15 de marzo, presenta un programa de más de 125 acciones artísticas y culturales, con la participación de más de 150 creadores, que estarán presentes en 55 espacios de la ciudad. MaF 2026 discurre entre dos ejes: Europa ante su espejo, una aproximación a la vigencia de los valores europeos que muestra la universalidad de la cultura europea como espacio en el que edificar un presente común; y 'Los 100 de Azcona', que recupera desde la contemporaneidad la figura y obra de uno de los guionistas y novelistas españoles más importantes.

El Cine Albéniz ha acogido la presentación de MaF 2026 (organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura con la colaboración de Fundación "la Caixa") con la participación del alcalde, Francisco de la Torre; el gerente de Málaga Procultura y director de Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; y el director de Área de Negocio de CaixaBank, Enrique Sánchez, y con representantes de instituciones y artistas colaboradores.

Desde el 12 de febrero y hasta el 5 de marzo, el programa, con distintas disciplinas artísticas, se trasladará a los distritos para ofrecer un encuentro con la creación y el pensamiento. MaF 2026 comienza en el Cine Albéniz con el concierto inaugural de Karmento, que presentará una visión muy personal de 'La Serrana' gracias a la colaboración Le Parody y Mondra, convirtiendo este espectáculo en una experiencia única. Las entradas salen a la venta este viernes.

La clausura acogerá una de las actividades insignes de MaF, un Versometraje especial Azcona, en el Teatro Echegaray con entrada libre, y que permitirá emprender un diálogo contemporáneo con una selección de películas en las que Azcona colaboró gracias al testimonio de compañeros, admiradores y amigos.

La Pequepinchada se traslada al CEIP Prácticas Nº1. Por los IES Salvador Rueda, Sierra Bermeja y Gaona pasarán, respectivamente, Sami Nair, Andrea Rizzi y Ana Santos para conversar sobre Europa. El IES Profesor Isidoro Sánchez despliega actividades sobre Azcona y la idea de Europa. Además, se incorpora Reading Party a los IES Salvador Rueda y Sierra Bermeja.

Málaga de Festival impulsa colaboraciones con la UMA. En Derecho habrá un homenaje a Jorge Semprún de la mano de Sami Nair. Oriana Fallaci será objeto de reflexión en Ciencias de la Comunicación, donde Agustín Rivera conversará con Enric González e Irene Hernández. Esta misma charla también tendrá lugar en el Ateneo.

En Turismo, se reflexionará sobre cómo se gestiona y define el territorio desde Europa. Beatriz Lacomba conversará con Dorothy Kelly sobre el Programa Erasmus. Bellas Artes incorpora la obra expositiva de Lucía Navas. La Escuela de Arquitectura, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos, acoge una mesa sobre la movilidad en las ciudades.

El Colegio de Abogados será escenario de un díptico que busca pensar la crueldad del siglo XX en suelo europeo a partir del ensayo 'La ética de la crueldad', de José Ovejero, en conversación con Diego Ríos Padrón. El Colegio de Graduados Sociales acoge una charla sobre la regulación europea entre Eduardo Ruiz Vegas y Francisco Vigo Serralvo.

En el espacio 42 Málaga de la Fundación Telefónica, Nuria Rodríguez Ortega y Antonio Diéguez Lucena dialogarán con Ángel L. Fernández sobre los procesos tecnológicos que estrechan los márgenes de la humanidad. La ensayista Lola López Mondéjar, en ese mismo lugar, diseccionará los elementos de sus dos últimos trabajos.

En el Ámbito Cultural de El Corte Inglés tendrá lugar la charla entre Basilio Baltasar y Ángel L. Fernández sobre el mundo tecnologificado. Silvia Herreros de Tejada propone un diálogo en torno a la obsesión contemporánea con la juventud en Librería Rayuela.

Gracias a la colaboración con La Térmica, Málaga de Festival tendrá a los dos filósofos europeos más trascendentes del momento: Claire Marin y Roman Krznaric. También con Diputación y Generación del 27, se hará una aproximación a la huella artística de Pasolini y Lorca.

En el Museo Picasso, Andrea Rizzi y Sami Nair conversarán sobre Europa y sus valores. Máriam Martínez Bascuñán, en el Ateneo , dialogará sobre su ensayo 'El fin del mundo común'. Manuel Arias Maldonado conversará en esta misma sede en torno a las posibles políticas de la imaginación.

Daniel Gascón y Manuel Toscano abordarán en la SEAP los valores fundacionales europeos. Javier Gomá invitará a pensar sobre el valor de la filosofía en la tradición, también en SEAP; mientras que Juan Francisco Rueda y José Medina Galeote reflexionarán sobre la historia del arte en la construcción de Europa, en el Museo Casa Natal Picasso.

El CAL acogerá dos coloquios con Ana Santos sobre la alfabetización de las mujeres; y con Mercedes Monmany sobre la literatura europea.

Berna González-Harbour pensará sobre los discursos colonizadores europeos, en el Museo Carmen Thyssen. Esta sede también acoge la conversación entre Jesús Báez y El Barroquista sobre cultura musical europea; Rocío Soto viajará al barroco para valorar su influencia y el Orfeón Preuniversitario de Málaga y La Escolanía ofrecerán su concierto en el patio de columnas.

Museum Jorge Rando acoge un coloquio con Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, sobre la importancia de la cineasta Germaine Dulac, con la participación de Montse Ogalla.

El Cine Albéniz será escenario de una de las actividades más deseadas de este MaF, el encuentro con la cineasta Isabel Coixet junto con Cristina Andreu.

El Ateneo de Málaga acoge dos muestras: 'Éxodos o Europa fortaleza', de Sergi Cámara; y 'Fotografías de Burton Norton', de Eduardo Momeñe. Y 'Venus de los rulos', de Juanma Yules.

Galería Taller Gravura acoge la exposición de Javier Roz; y la SEAP la exposición 'Europa en resonancia', de Juan Cobos; y 'María Zambrano en Grecia'.

El MIMMA acoge 'Italia, el eros de Europa'. Kansas Anymore mostrará el territorio antes de Europa, Ereb; mientras que Sergio Gómez unirá propuesta visual y sonora con Neo-Cántigas.

En el Cementerio de San Miguel, Begoña Méndez conversará sobre wl pensamiento de las místicas, coloquio que contará con canciones gracias a Gospel It.

El Museo de Málaga acogerá el encuentro entre la Banda Municipal de Música y Pablo Benavente, Vicente Luis Mora y Virginia Aguilar, y un itinerario poético guiado. Marta Sanz, en el MEET/CMR, hablará de cuerpos y enfermedades históricas gracias. Mientras que La Caja Blanca acogerá 'El festín' de Verónica Ruth Frías, Daniel Blacksmith y Niche Ramírez.

Ámbito Cultural acoge el diálogo entre los poemas de Ballesteros y visuales de Patricia Conor. El Archivo Provincial proyectará 'La vida de los otros', con coloquio posterior,

Los 100 de Azcona lleva a la BPM 'Dámaso Alonso' con la proyección de 'El pisito' y en el Museum Jorge Rando, dos acciones contemporáneas con Elena Pedrosa; y un Oh, Carmela con Tras Teatro. El MIMMA acoge la propuesta de Trío Mudo.

Un año más, tendrá lugar el tradicional POOUS, que llenará la calle San Juan de Letrán para celebrar la vida y su diversidad, en colaboración con Kipfer & Lover y Fundación Málaga. Este espacio también acogerá un encuentro con Alberto Conejero, dentro de una sesión del Club de Lectura LGTBiq+ especial MaF. Y Pedro Ocaña y los suyos realizarán una instalación performática, Carroza Kinki Club, en la explanada del futuro MUCAC Mayoristas.

Las Bibliotecas Públicas Municipales son de nuevo sedes fundamentales que permiten a MaF llegar a los barrios de la ciudad gracias a su programa Encuentros con autores especial MaF.