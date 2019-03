Málaga para la Gente propone un plan para "reequilibrar" la situación social de los barrios

Publicado 20/03/2019 14:16:53 CET

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU Málaga para la Gente ha propuesto un plan para "reequilibrar" la situación social de los barrios, según han anunciado el portavoz de la coalición, Eduardo Zorrilla, y la viceportavoz, Remedios Ramos, que han apuntado que Málaga "es una de las ciudades más desiguales de España y la brecha es tanto entre personas como entre barrios".

"Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres", ha apuntado Zorrilla, que ha incidido en que la propuesta de Málaga para la Gente es "para paliar esta situación y que viene siendo aplicable en ciudades como Bilbao o Madrid".

Han explicado en rueda de prensa que, con datos sacados del informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) y de la Agencia Tributaria, se ve "cómo la desigualdad es tan destacada y cómo sigue creciendo, algo achacable al actual alcalde, Francisco de la Torre y al Partido Popular, que llevan 24 años gobernando en Málaga".

Así, han señalado que mientras la renta media aumenta un cinco por ciento, pasando de 23.960 euros a algo más de 25.000, la desigualdad crece un once por ciento. "Esto es posible porque el diez por ciento de los más pudientes acaparan el 23 por ciento de la riqueza, mientras que el 10 por ciento más pobre dispone del tres por ciento", han explicado.

"La pobreza en Málaga va por barrios", ha afirmado Zorrilla, al tiempo que ha facilitado datos como que el litoral este es la zona con mayor renta familiar, con 58.511 euros anuales, mientras que en la zona Rosaleda y Palma Palmilla es de 17.751 euros.

También ha apuntado que el índice de desigualdad supera con mucho al de la Unión Europea y a la de resto de España. "Casi una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza: 128.000 y la mitad de los menores de 16 años habitan en hogares con dificultades para llegar a finales de mes", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que también "los datos de renta y de inversiones en barrios muestran que en los desfavorecidos es donde menos se invierte, "menos equipamiento, infraestructuras, servicios", mientras que "el grueso ha ido a unas pocas zonas de Málaga".

Por otro lado, han señalado que IU Málaga para la Gente ha venido defendiendo desde hace varias corporaciones la puesta en práctica de un plan de choque contra esta situación de pobreza y con esta moción defienden un plan de reequilibro que ya han desarrollado otras ciudades con buenos resultados.

"Cuando desde el PP nos preguntas que de dónde se saca el dinero, nosotros le decimos que en Bilbao tienen deuda cero y que Madrid ha reducido la deuda y tiene superávit", ha afirmado Zorrilla, que ha aludido a un "efecto virtuoso" ya que "al mejorar la renta de las personas, aumentan los ingresos de las arcas municipales y se puede invertir más".

"LA POBREZA NO VENDE"

La viceportavoz del grupo de izquierdas será la encargada de defender esta moción el próximo lunes en la comisión de Derechos Sociales y ha señalado que "la pobreza no vende y por eso se solapan datos como que más de un tercio de la población malagueña ingresa 6.000 euros al año, que hay infraviviendas, que no tienen servicios o que no hay alimentos imprescindibles para una dieta nutritiva".

"Hay mecanismos para atajar esto y por eso exigimos al equipo de gobierno que incremente la inversión social, pero también que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central aumenten sus transferencias de programas para reducir la pobreza y la desigualdad", ha concluido.