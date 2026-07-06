Málaga guarda minutos de silencio en memoria de las últimas víctimas de la violencia machista

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la Corporación Municipal de mantiene tres minutos de silencio en memoria de las dos últimas víctimas de la violencia machista, una mujer en Málaga y otra mujer en Alicante. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha mantenido este lunes varios minutos de silencio en memoria de las últimas víctimas de la violencia machista, una de ellas Cristina, cuyo cadáver fue encontrado en Rincón de la Victoria (Málaga) tras estar varios meses desaparecida; así como por el crimen de otra mujer y su hija en Alicante.

Así, uno de los lugares donde se ha guardado un minuto de silencio ha sido en la escalinata exterior del Ayuntamiento, en el que han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha incidido en "la educación, la sensibilidad y el respeto a la vida".

"Son valores que desde pequeño, tanto en la escuela como en la casa, en la familia, como en la sociedad, deben estar impregnando a aquellos que van creciendo y conservarlo toda la vida", ha abundado De la Torre en ese acto, junto a la Corporación municipal.

De igual modo, ha subrayado "la igualdad y el respeto a la pareja". "Debe ser así y eso es lo que salta a la vista, que desgraciadamente, con más frecuencia de la debida ocurre lo contrario, falta ese respeto y se quita la vida a alguien con demasiada facilidad".

"A veces hay casos en que el que lo ha hecho se suicida también puede pasar, pero, en cualquier caso, es un tema condenable evidentemente", ha agregado, al tiempo que ha añadido que la violencia machista es "un tema que pasa en muchísimas sociedades, no solamente en la española, en otros países también por más avanzado que sea y experiencia que tenga en el plano de la democracia y del respeto y de esos valores a los cuales me he referido".

Por último, ha insistido "siempre en ese camino en la educación como gran herramienta, como gran factor para tener una sociedad lo más perfecta posible, donde estas situaciones no se den", ha concluido.

Además del Ayuntamiento, también miembros de la corporación y personal de la Diputación de Málaga han guardado un minuto de silencio a las puertas de la sede provincial, en Pacífico, 54, donde, entre otros, han asistido el presidente de esta institución, Francisco Salado, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro. También se ha guardado otro minuto de silencio en la puerta del Instituto Andaluz de la Mujer.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presidido el acto de dos minutos de silencio por los asesinatos machistas de dos mujeres, la joven de Málaga y otra de 55 años en Alicante; acto en el que han estado miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de la Subdelegación y de la Administración General de Estado (AGE).