Málaga guarda minutos de silencio en señal de luto y solidaridad con las víctimas del incendio en Los Gallardos

Minuto de silencio en señal de luto y solidaridad con las víctimas del incendio en Los Gallardos - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Minutos de silencio se han ido sucediendo este viernes a lo largo de toda la provincia de Málaga como muestra de luto, respeto y solidaridad con las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería).

En concreto, en Málaga capital, el alcalde, Francisco de la Torre, junto a la Corporación municipal, ha mantenido en las escalintas del Consistorio un minuto de silencio, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en señal de luto por las víctimas del incendio.

Asimismo, también miembros de la corporación y personal de la Diputación de Málaga han guardado un minuto de silencio a las puertas de la sede provincial, en Pacífico, 54.

Por su parte, en Marbella, la Corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en la Plaza de los Naranjos. El concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, ha trasladado el pésame del Ayuntamiento y ha expresado el reconocimiento a la labor de los servicios de emergencia que continúan trabajando en la zona.

"Queremos solidarizarnos con las víctimas, con sus familias y con todos los profesionales que están afrontando un momento de enorme dificultad porque su trabajo y su entrega son fundamentales para proteger a la población en unas circunstancias tan complejas", ha señalado el edil y ha incidido en la importancia de seguir siempre las indicaciones de los operativos ante este tipo de situaciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, se han sumado a este minuto de silencio municipios malagueños como Alhaurín el Grande, Fuengirola y Alhaurín de la Torre, Benalmádena, entre otros.

Cabe recordar que el Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.