Málaga impulsa la renovación integral y la instalación de elementos de juego infantiles en la plaza Avicena

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MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha sacado a licitación el proyecto de renovación integral y la instalación de elementos de juego infantiles en la plaza Avicena del distrito Carretera de Cádiz.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 198.900,48 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en optar a su ejecución tienen de plazo para presentar ofertas hasta el próximo 20 de agosto, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta obra tiene como objetivo transformar la plaza, recuperar espacios de juego infantiles y dar continuidad a las obras de renovación urbana llevadas a cabo recientemente en el entorno de la calle Cocherito que motivaron la retirada de las antiguas instalaciones de recreo. Este nuevo proyecto da respuesta a las solicitudes planteadas por los residentes de la barriada.

Las actuaciones planificadas incluyen la demolición del antiguo pavimento de hormigón impreso y de la zona verde central hasta una profundidad de 25 centímetros.

Asimismo, se contempla la sustitución de la iluminación existente por un nuevo sistema de alumbrado adaptado a la normativa vigente de eficiencia energética, la renovación del mobiliario urbano y la sustitución completa de las redes que afecten al nuevo diseño de la plaza.

Por otro lado, la obra también incluirá una nueva distribución del espacio para facilitar la integración de zonas de tierra vegetal con arbustivas en los extremos de la plaza y la instalación de equipamiento de juegos infantiles sobre un pavimento de caucho. Igualmente, el proyecto prevé la conservación de todo el arbolado existente y su posicionamiento, acometiendo la restitución de los alcorques perimetrales.

Esta obra tiene como objetivo transformar la plaza, recuperar espacios de juego infantiles y dar continuidad a las obras de renovación urbana llevadas a cabo recientemente en el entorno de la calle Cocherito que motivaron la retirada de las antiguas instalaciones de recreo. Este nuevo proyecto da respuesta a las solicitudes planteadas por los residentes de la barriada.