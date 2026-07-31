Málaga inicia las obras de repavimentación y mejoras en el Cementerio Histórico de San Miguel

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y del distrito Centro, Penélope Gómez, Carlos Conde y Francisco Cantos, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en la protección del patrimonio histórico de la ciudad con nuevas actuaciones que potenciarán el valor del Cementerio Histórico de San Miguel, uno de los monumentos funerarios mejor conservados del siglo XIX en España y que está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General.

Así, este viernes han comenzado las obras de repavimentación y mejoras del cementerio, que contemplan la adecuación de todos los viales y zonas peatonales, la dotación de una pavimentación homogénea, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental y la renovación y ampliación de la red de pluviales que garantice la correcta evacuación del agua de lluvia.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y del distrito Centro, Penélope Gómez, Carlos Conde y Francisco Cantos, respectivamente, ha participado en el acto de inicio de los trabajos, en el que se ha colocado de forma simbólica la primera pieza del nuevo pavimento.

La ejecución de estas obras ha sido adjudicada a Rofez Construcciones, S.L. por un presupuesto de 2.564.745,4 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Esta actuación está incluida en el plan 'Conecta_Málaga' dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (Edil), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

En paralelo, Parcemasa también ha adjudicó el contrato de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud a Marina Uno, SLP, por un importe de 88.210,2 euros (IVA incluido), lo que eleva el presupuesto total de la intervención hasta los 2.652.958,6 euros.

En esta primera fase se ejecutará la renovación de la pavimentación existente en los viales y zonas peatonales de todo el ámbito del cementerio anterior a su ampliación durante el siglo XIX, que actualmente presenta un alto grado de heterogeneidad al combinarse superficies originales con reparaciones posteriores, garantizando donde sea posible las baldosas colocadas a principios del siglo XX y, en el resto, la disposición de elementos similares. Además, se aprovecharán estos trabajos para instalar una nueva red de aguas pluviales, así como de un nuevo sistema de iluminación.

Por otro lado, han detallado que todos los materiales serán compatibles con el carácter patrimonial del cementerio, respetando la estética del lugar, los materiales tradicionales existentes y los elementos de valor histórico-artístico.

En este sentido, durante la ejecución de los trabajos se deberán adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los elementos de valor patrimonial tales como esculturas, lápidas o mausoleos. Igualmente, se deberá garantizar la vigilancia arqueológica durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones.

Estos trabajos tendrán continuidad con una segunda fase, en la que se completarán estas actuaciones a todo el ámbito del cementerio, han detallado.

PLAN 'CONECTA_MÁLAGA'

El proyecto de mejora y puesta en valor del Cementerio Histórico de San Miguel está incluido en el plan 'Conecta_Málaga', que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero).

El plan, formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha obtenido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe máximo de senda financiera que se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía, 11.948.905 euros de fondos Feder, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.

No obstante, las actuaciones recogidas en el Plan suponen una inversión total de 30 millones de euros hasta 2030. El resto será asumido con recursos propios del Consistorio, lo que elevaría la aportación municipal total a 16 millones de euros y supondría el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles y optar a una mayor financiación europea mediante sobreejecución.

OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA EN SAN MIGUEL

Las obras de repavimentación se suman a otras actuaciones de mejora llevadas a cabo por el Ayuntamiento en los últimos años para poner en valor el Cementerio Histórico de San Miguel y su entorno, como la reurbanización de la plaza del Patrocinio y del acceso al cementerio, la rehabilitación de las antiguas salas de velatorio y creación de la sala de exposiciones, la restauración del arco de entrada, la recuperación de los antiguos almacenes de la fachada izquierda para sala multiusos y uso ciudadano, o la rehabilitación de panteones como los de Marcos Alonso, Chinchilla Due, Arias o de la Hermandad de Ánimas de San Juan.

En este sentido, tras la rehabilitación exterior del Panteón de los Heredia que la Gerencia Municipal de Urbanismo acometió en 2025 con una inversión de 269.565,9 euros (IVA incluido), actualmente están pendientes de inicio las actuaciones previstas en el interior, que incluyen todos los paramentos, las dos bóvedas y la cúpula central, así como la solería con una inversión total estimada de 362.189,43 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Según el proyecto, el sepulcro encargado por la familia y diseñado por el escultor Lorenzo Bartolini presenta un buen estado de conservación en líneas generales.

La rehabilitación del Panteón de los Heredia se ha podido impulsar tras la declaración de extinción de los derechos funerarios de la familia de Manuel Agustín Heredia sobre esta unidad de enterramiento tramitada por el Área de Sostenibilidad Medioambiental por vencimiento del plazo máximo de 75 años, abandono de la misma e impago de tarifas.

Al respecto, también se han iniciado los trámites para declarar la extinción de los derechos funerarios sobre la unidad de enterramiento del Panteón de los Barrabino (o Barabino) como paso previo a proceder a su recuperación. A nivel particular, también se ha acometido en los últimos años la rehabilitación de 14 panteones familiares.