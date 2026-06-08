Málaga inicia trámite para licitar el proyecto del auditorio, cuyas obras podrían arrancar a final de año

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a las concejalas Carmen Casero, Mariana Pineda y Alicia Izquierdo y los delegados territoriales Antonio García y Carlos García, informa de la tramitación del proyecto del Auditorio de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado este lunes de un nuevo paso sobre el Auditorio de la Música con el inicio de los trámites para licitar el proyecto. En concreto, Promálaga va a iniciar una consulta preliminar del mercado de forma previa a la licitación de la obra de este equipamiento cultural.

Además, según las previsiones, las obras podrían iniciarse a finales de año, sobre octubre o noviembre. "Podría empezar las obras a final de año, pero muy justo", ha explicado De la Torre en rueda de prensa junto con las concejalas delegadas de Urbanismo, Cultura y Patrimonio Histórico, Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Carmen Casero, Mariana Pineda y Alicia Izquierdo, respectivamente; el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Antonio García, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García.

"VAMOS A ARRANCAR"

De la Torre ha valorado este avance en el proyecto: "Es un anuncio ya muy oficial de que vamos a arrancar y vamos a arrancar en principio con una consulta preliminar que es muy aconsejable cuando es una obra de esta importancia para que todas las empresas que puedan estar interesadas en la licitación demuestren su voluntad, su interés en participar en esa consulta preliminar que les permitirá conocer en profundidad el proyecto y dar opinión a una serie de cuestiones que puedan ayudar a tener el mejor pliego posible, desde el punto de vista técnico, administrativo, que es lo que queremos", ha abundado De la Torre.

En cuanto a la consulta prelimar, De la Torre ha detallado que "tratamos de ver de ver cómo responde el mercado" y ha añadido que "estamos facilitando el acierto de la licitación, estamos facilitando que las empresas no se equivoquen", así como que se facilita que las empresas puedan opinar. "Se trata de tener un mes de plazo para presentar su interés, para llevar la consulta, conocer a fondo y hacer observaciones que van a mejorar el proyecto y el pliego".

Así, los objetivos de este procedimiento son informar a los operadores económicos sobre las características del proyecto, su complejidad técnica y los requisitos esperados para participar en la futura licitación; recopilar información técnica del sector que permita configurar adecuadamente los pliegos de la licitación, en particular los requisitos de solvencia, los criterios de adjudicación, los requisitos técnicos y la estructura del contrato; e identificar posibles obstáculos o riesgos que pudieran limitar la concurrencia o el correcto desarrollo de la obra, con el fin de adoptar las medidas preventivas oportunas.

De igual modo, también evaluar la capacidad del mercado para absorber un contrato de esta envergadura, con un Presupuesto Base de Licitación de 209.112.443,56 euros (IVA y honorarios de la Dirección Facultativa incluidos) y un plazo estimado de ejecución de 48 meses.

Esta consulta está dirigida a empresas constructoras, consorcios y agrupaciones de empresas con experiencia en la ejecución de obras de edificación singular de gran envergadura, en particular edificios de uso cultural, auditorios, salas de espectáculos y equipamientos públicos complejos, sin perjuicio de que también puedan participar otros expertos, asociaciones o colegios profesionales.

Las respuestas a la consulta preliminar del mercado podrán ser presentadas por una única entidad jurídica o de manera conjunta por varias entidades.

Así, una vez finalizada la consulta, se elaborará un informe justificativo que recogerá las actuaciones realizadas, las entidades que hayan respondido y la información aportada, respetando la confidencialidad designada por los participantes. La participación en esta consulta no generará ningún derecho en el procedimiento de licitación ni ninguna obligación para Promálaga.

El plazo para la presentación de respuestas a la consulta será de 30 días naturales a contar desde su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Toda la documentación deberá presentarse antes de las 23,59 horas del último día del plazo.

En cuanto a los plazos, De la Torre ha dicho que la licitación del preyecto podría ser en julio y el inicio de las obras a finales de año, sobre los meses de octubre o noviembre.

De la Torre ha subrayado que Promálaga hace la consulta preliminar porque "las actividades que se van a desarrollar en ese edificio están en el ámbito cultural y congresual". Asimismo, ha señalado que "la coordinación con Cultura va a ser obvia y evidente, porque lo que se trata es de tener la máxima ocupación de este gran equipamiento entre la actividad cultural y congresual".

"Estamos viendo lo que es la fase de obra y al mismo tiempo estamos contemplando lo que va a ser la fase luego de gestión", ha añadido De la torre, que ha incidido en que "cuando la obra esté más o menos a un 50%, es un tema que hay que profundizar, en Promálaga se plantearán ya tener la persona que va a llevar la gestión". "Debe estar esa persona antes de que la obra finalice", ha asegurado.

PRESUPUESTO

El presupuesto actualizado del auditorio asciende a 209.112.443,56 euros. En lo relativo a la parte prevista por el Ayuntamiento -- 20 millones de euros-- hay consignados en los presupuestos municipales de los últimos ejercicios, incluyendo el de 2026, un total de 6.942.027 euros. Por parte de la Junta aportará al proyecto 25 millones de euros. Asimismo, ha recordado De la Torre que habrá aportación de Diputación y ha lamentado que "del Ministerio no tenemos noticias, las que tenemos son negativas y ya veremos qué pasa en el futuro".

Sobre la posición del Ministerio de Cultura, De la Torre ha recordado que en el último Festival de Cine "no le hablé del tema". "El ministro ha mostrado una falta de interés absoluto", ha lamentado.

No obstante, ha añadido que "uno tiene la esperanza de que, inclusive, el actual Gobierno algún día de pronto diga por qué maltratamos a Málaga, qué le hemos hecho", cuestionándose por qué antes, en los años 80, hace 40 años, "el Ministerio, con una España teóricamente menos potente en presupuesto que hoy, lo hacia y como hoy, con un presupuesto muy superior, desde el punto de vista del Gobierno al que había hace 40 años, no es capaz de hacerlo o no quiere hacerlo".

"De modo que uno tiene siempre la esperanza de que de pronto los que hay ahora se den cuenta de que no tiene sentido y si hay cambio --de Ejecutivo--, pues será más fácil, espero", ha dicho.

Por otro lado, por la parte privada, ha añadido De la Torre, "iremos haciendo los anuncios que, obligatoriamente, legalmente, es necesario hacer" tanto para los mecenas fundadores" como los patrocinadores.

"Las correspondencias que hemos tenido en estos meses últimos, desde el verano pasado, tenemos una respuesta muy positiva. Tenemos ya en este tema tan aparentemente difícil e importante como es el nombre, la oferta o candidatura de Cajamar para estar en ese tema", pero "Cajamar sabe que saldrá a concurso; al final será competitivo el tema y puede haber alguna otra entidad", ha detallado.

El auditorio será un edificio de uso cultural destinado a la celebración de conciertos, espectáculos escénicos y eventos de primer nivel con una capacidad para cerca de 2.000 plazas y "se convertirá en una hito arquitectónico y cultural de la ciudad". El edificio, diseñado por Federico Soriano y Agustín Benedicto mediante concurso internacional, integra espacios de diferente escala yu función para dar cobertura a una amplia programación.