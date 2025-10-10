Con Málaga insta a la Junta a que ejecute el encauzamiento de río Benamargosa para "evitar futuras catástrofes"

Archivo - Imagen de archivo de los efectos de la dana en la localidad malagueña de Benamargosa en noviembre de 2024. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha registrado una moción a la próxima comisión para que, tanto Junta de Andalucía como la Diputación de Málaga, tomen las medidas necesarias para minimizar los daños producidos por catástrofes como las vividas en Benamargosa en noviembre del año pasado.

"Es necesario y urgente que se tomen medidas preventivas para evitar daños y paliar las consecuencias de las catástrofes. La Diputación de Málaga debe defender los intereses de los vecinos y vecinas de la provincia, en este caso, los de Comares, Cútar y, por supuesto, Benamargosa", ha señalado Márquez en un comunicado.

Márquez ha recordado que se va a cumplir un año desde que los distintos episodios de la dana afectaron de lleno a la localidad de Benamargosa, especialmente en noviembre de 2024, "siendo público y notorio los cuantiosos daños materiales producidos en el casco urbano, quedando anegadas calles, viviendas, locales comerciales e incluso la iglesia de la localidad, lo que pudo ser comprobado, in situ, por el propio presidente de la Junta de Andalucía".

El diputado de la confluencia de izquierdas ha destacado que si bien, afortunadamente no hubo víctimas personales, los vecinos y vecinas de Benamargosa no pueden olvidarse de la catástrofe producida "y, lo que es peor, vivir con el miedo de pueda volver a ocurrir, algo que pasará a no ser que se tomen medidas".

"Hay que tener en cuenta que el principal motivo de los daños sufridos fue el desbordamiento del río Benamargosa en todo su tramo, afectando a numerosas fincas de municipios como Comares. Cútar y Benamargosa, cebándose especialmente en el casco urbano de esta última localidad", ha expuesto.

Según señala Márquez, el río llevaba años sin un adecuado mantenimiento y limpieza de su cauce, "algo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía". En consencuenai, señala que la responsabilidad de la Junta "es realizar las actuaciones necesarias para minimizar los riesgos para que no vuelva a repetirse la misma situación, ya que, tras puntuales y parciales actuaciones de drenaje y limpieza del cauce, parece que todo lo ocurrido ya ha pasado y todo está arreglado. Y no es así".

El diputado incide en que "desde el Ayuntamiento de Benamargosa, el equipo de Gobierno se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga y los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para recordarles que hay que minimizar los riesgos. Si por fortuna no hubo muertos, nadie puede asegurar que no los haya en otra ocasión".

En consencuencia de lo expuesto, el representante de Con Málaga ha registrado una moción para la comisión del próximo 22 de octubre en la que instarán a la Junta a que ejecute actuaciones de encauzamiento del río de Benamargosa a su paso por la zona urbana de la localidad, así como que la Diputación se ponga a disposición tanto de la Junta como del Ayuntamiento para colaborar en todo lo necesario para minimizar los riesgos producidos por catástrofes como la dana del año pasado.