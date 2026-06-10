Málaga instala un monumento en los jardines del Hospital Noble en reconocimiento al pintor Félix Revello de Toro

El alcalde de Málaga junto al monumento en los jardines del Hospital Noble en reconocimiento al pintor Félix Revello de Toro - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado este miércoles un monumento en los jardines del Hospital Noble en reconocimiento al pintor Félix Revello de Toro.

El artista cumple hoy 100 años y con motivo de su aniversario se ha organizado una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas. Además, a los visitantes que acudan hoy al museo se les obsequiará con una carpeta con tres reproducciones de sus dibujos hasta agotar las existencias.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director del Museo Revello de Toro, Elías de Mateo; familiares del pintor malagueño; patrocinadores de las actividades del centenario y patronos de la Fundación Revello de Toro, ha asistido a la inauguración del monumento.

La escultura, han detallado, es una obra de la artista madrileña Pilar Españaque sobre un pedestal de mármol obra del arquitecto técnico Pablo Pastor.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Por otro lado, han recordado que el Museo Revello de Toro ha programado actividades especiales con motivo del centenario del artista. A la edición de un cupón de la ONCE dedicado al pintor y un sello de Correos, se suma un juego interactivo para escolares, una exposición temporal, dos ciclos de conciertos, conferencias para los meses de septiembre y octubre, un libro conmemorativo, entre otras acciones.

En cuanto al ciclo de conciertos que se está llevando a cabo durante el mes de junio, mañana actuará en el patio central de este espacio el compositor y músico Javier Chamizo con un concierto de guitarra; el 18 de junio tendrá lugar la actuación del 'Dúo Tarab'; y el 25 de junio será el turno del 'Coro Nostro Tempo'. La entrada es libre hasta completar aforo y todas las actuaciones tendrán lugar a las 19,00 horas.

Por otro lado, se ha creado un juego interactivo titulado La Luz de Félix, que está disponible en el museo de manera gratuita para su descarga a través de un código QR. Sobre el programa expositivo, las actividades continúan en otoño cuando tendrá lugar la exposición Revello y la aristocracia.

El programa se completa con una serie de actuaciones que llevará a cabo la compañía Peneque el Valiente en las bibliotecas municipales. Además, se añade la segunda edición del Premio de Pintura Félix Revello de Toro, que se desarrolla con la colaboración de la Fundación "la Caixa".

Por último, se va a editar un libro conmemorativo titulado Cien años de un pintor. Estudios y artículos, que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja.