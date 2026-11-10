Con Málaga llama a secundar la huelga del 11N: "Vamos a vivir una jornada histórica de movilización en la ciudad"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas ha anunciado que secundará la huelga general y ha exigido al Ayuntamiento que le descuente de su nómina el salario correspondiente a esa jornada apuntando que, "si no lo hace, donará el dinero a la caja de resistencia de 'Un Techo por Derecho'".

"Vamos a vivir una jornada histórica de movilización en la ciudad de Málaga y en el conjunto del país con esa convocatoria de huelga frente a los especuladores y el rentismo y en defensa del derecho a la vivienda", ha afirmado, al tiempo que ha animado "a todos los vecinos, a todas las vecinas malagueñas a que secunden la huelga general que se ha convocado por parte del sindicato de inquilinas, por CCOO, UGT y el movimiento social en defensa del derecho a la vivienda".

Ha explicado que el grupo municipal Con Málaga "va a permanecer cerrado en el día de mañana, secundando la huelga general" y ha detallado que ha trasladado, por medio de este escrito, "una comunicación al alcalde para que conozca que como concejala voy a hacer huelga y que, por tanto, al igual que al resto de los trabajadores y trabajadoras que van a ejercer este derecho, quiero que se me detraiga de mi nómina del próximo mes".

Asimismo, Morillas ha señalado que "en el caso de que el Ayuntamiento de Málaga se niegue a detraerme el día de salario, tal y como corresponde, porque voy a secundar la huelga general, ya he decidido que ese dinero va a ser donado a la caja de resistencia de la huelga del colectivo 'Un Techo por Derecho'".

"Quiero decir algo muy claro. El alcalde de Málaga es un esquirol, no solo es el máximo representante de los especuladores y de los rentistas en la ciudad de Málaga, sino que también es un esquirol porque está boicoteando e intentando obstaculizar de manera activa el derecho que todos los trabajadores y trabajadoras tienen a hacer huelga en el día de mañana", ha criticado.

De igual modo, Morillas ha subrayado que "los servicios mínimos que por parte del Ayuntamiento se han establecido y se han dictaminado para servicios públicos como la EMT o como el transporte urbano, son absolutamente desproporcionados. Han planteado un 60% y eso no son servicios mínimos, eso es un intento por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular de obstaculizar y de vulnerar el derecho a la huelga que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la EMT".

En este sentido, Morillas ha recordado que la decisión del alcalde "pueden incurrir en una vulneración del derecho a huelga de los trabajadores y que a pesar de estos intentos de De la Torre y del Partido Popular de intentar que esta huelga no sea un éxito, va a ser un éxito rotundo".

"La gente está harta, porque la gente ha dicho basta frente a unas instituciones como el Ayuntamiento de Málaga que, de manera sistemática, gobiernan para una minoría privilegiada sin hacer lo que hay que hacer para que en esta ciudad se prohíba la especulación y las familias trabajadoras puedan tener garantizado el derecho a una vivienda a precios asequibles", ha añadido.

De igual modo, ha incidido en que "los datos que conocemos en relación a cómo se ha incrementado el precio de la vivienda en los últimos años en la ciudad de Málaga son absolutamente prohibitivos".

Por eso, ha continuado, "volvemos a reiterar por parte de nuestro grupo municipal que necesitamos un Ayuntamiento valiente, y que está claro que el Partido Popular y De la Torre no están en condiciones, ni tienen credibilidad ni legitimidad para liderar un Ayuntamiento que sea valiente y que ponga coto a la especulación".

Además, Morilla ha reiterado dos propuestas como "que se ponga en marcha el Plan Municipal Derecho a Techo, que permitiría recuperar a través de la expropiación y a través del derecho de tanteo y retracto más de 40.000 viviendas que actualmente están en el mercado especulativo, tanto viviendas de uso turístico como viviendas de grandes tenedores que en este momento están desocupadas. Por otro lado, la necesidad de freír a impuestos a los especuladores y a los grandes multipropietarios".

Por último, ha hecho mención a la segunda propuesta argumentando que "hemos planteado, y lo volvemos a reiterar, que es necesario que se aplique un recargo de IBI del 150% tanto a las viviendas de uso turístico como a las viviendas desocupadas de los multipropietarios, es decir, de aquellos que disponen de más de 10 inmuebles en la ciudad de Málaga, para que esa minoría privilegiada deje de hacer negocio con nuestras vidas y deje de hacer negocio con el derecho a la vivienda", ha concluido.