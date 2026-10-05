Málaga logra la inserción laboral de 971 personas en situación de vulnerabilidad a través del programa Eracis+

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga continúa avanzando en la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas que se está desarrollando en el marco del programa Eracis+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y la Junta de Andalucía.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024 se han implementado 2.577 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral que han posibilitado hasta ahora la contratación de 971 personas, de las que 491 son mujeres. La edad media de estas personas se sitúa en torno a los 40 años y la mayoría de las contrataciones están ligadas a sectores como servicios y comercio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El plan, que continuará hasta 2028, arrancó con el objetivo de completar un total de 2.762 itinerarios personalizados y un mínimo de 829 contrataciones (el 30%), por lo que este último objetivo ya está superado mientras se sigue trabajando en nuevas incorporaciones.

El objetivo es consolidar una metodología y un modelo de trabajo de atención a personas en situación o riesgo de exclusión mediante el desarrollo de estos itinerarios teniendo como referencia de la intervención no únicamente a la persona en sí, sino también a su unidad familiar o de convivencia y a su entorno.

El Consistorio, a través del Área de Derechos Sociales, renovó en 2024 su participación en el programa Eracis+ de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2028, con intervenciones en las zonas de Campanillas-Los Asperones-Castañetas, Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal, La Corta, Cruz Verde-Lagunillas, Trinidad-Perchel y Palma-Palmilla.

El reparto de estas contrataciones por zonas es 291 en Cruz Verde-Lagunillas y Trinidad-Perchel, 75 en La Corta, 243 en Palma-Palmilla, 188 en Dos Hermanas-Nuevo San Andrés-El Torcal y 174 en Campanillas-Los Asperones-Castañetas.

MEDIO CENTENAR DE PROFESIONALES

Para la puesta en marcha de este proyecto de inserción, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 2021-2027 y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento recibió una subvención de 10.182.515,28 euros.

A esta partida, han precisado, hay que sumar los 4.022.132,48 euros de aportación municipal para cubrir la diferencia entre los costes salariales conforme al convenio colectivo vigente de los 51 profesionales --24 de Trabajo Social, 24 de Educación Social y tres de Psicología-- incorporados para este programa que permitirá dar continuidad y consolidar las actuaciones, fines y objetivos logrados durante el primer periodo de ejecución entre 2019 y 2022.

Esta estrategia se articula en torno a cuatro ejes: Desarrollo Económico, a través del cual se promueve la inserción laboral; Políticas Públicas para la Cohesión Social, en el que se pone el foco en el absentismo escolar y el abandono temprano de la educación; Mejora del Hábitat y de la Convivencia, mediante el mantenimiento y mejora de espacios públicos para la ciudadanía; y, por último, Innovación y Desarrollo en la Intervención Social Comunitaria y en el Trabajo en Red Colaborativo, con el objetivo de favorecer la participación ciudadana y la acción comunitaria en estas zonas.

En este sentido, el tejido asociativo de cada zona se presenta como una oportunidad y condición indispensable para el trabajo en red y para la intervención social comunitaria. Así, en el programa participan un total de 22 entidades que trabajan de forma coordinada en el diseño y desarrollo de estos itinerarios de inserción.