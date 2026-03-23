Málaga de Moda impulsa la quinta edición de Tenmod y convoca un concurso para premiar nuevas visiones creativas

La presentación de la quinta edición de Tenmod, que tendrá lugar el sábado, 28 de marzo, en el Gran Hotel Miramar de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga de Moda, la marca promocional de la Diputación para impulsar el sector textil de la provincia, participará en la quinta edición de Tenmod, un evento que celebra el talento y la creatividad y que tendrá lugar el sábado, 28 de marzo, en el Gran Hotel Miramar de Málaga. Esta cita reunirá a diseñadores consagrados, talentos emergentes, diseñadores invitados internacionales y profesionales del sector en una jornada dedicada a la moda y la innovación.

Tal y como ha indicado la institución provincial en una nota, en la presentación han participado la diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González; la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, y la directora de Nueva Moda y de Tenmod, María José González.

Por su parte, González ha apuntado que Málaga de Moda organiza en el marco de este evento un concurso para premiar nuevas visiones creativas y ha destacado la "importante presencia" de diseñadores malagueños adheridos a la marca promocional de la Diputación. Además, ha señalado que Tenmod es "una plataforma ideal para impulsar a diseñadores consolidados y dar visibilidad a nuevos talentos".

Al hilo, los asistentes a este evento, además de asistir a los desfiles programados, también podrán visitar la zona expositora, abierta al público de 11,00 a 21,00 horas.