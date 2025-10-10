Málaga se moviliza por los fallos del cribado de cáncer de mama

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Málaga. A 10 de octubre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga se ha movilizado en la mañana de este viernes frente a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para alzar la voz ante los fallos del cribado de cáncer en la región.

La movilización, que ha tenido una afluencia de unas 300 personas según la Policía Nacional, se suma a la oleada de manifestaciones que se han realizado en distintos puntos de Andalucía.

Desde Asamma, la Asociación para la Atención a Mujeres operadas de Cáncer de Mama, señalan que "los fallos en el cribado del cáncer de mama por parte del SAS están poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres".

"Es inadmisible. La prevención no puede esperar. La salud no puede esperar. Nuestra vida no puede esperar", han apuntado en la convocatoria de la concentración ciudadana, en la que se han sucedido las consignas de que "con nuestras vidas no se juega" o "no son casos, somos vidas" y se ha pedido la dimisión del presidente de la Junta.

A la concentración ha asistido el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, que ha encabezado la delegación de los socialistas malagueños, y ha asegurado --en alusión a Juanma Moreno-- que "no puede seguir al frente de la Junta alguien que pone en riesgo la vida de las mujeres andaluzas".

También se han sumado a la concentración el coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero; la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el portavoz de IU y candidato de la organización a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, quienes han pedido "justicia para las mujeres" y "que se vaya Juanma Moreno".

De igual modo, CCOO Málaga ha salido a la calle para sumar su apoyo a las mujeres que se han concentrado en Málaga. La secretaria de Mujer de CCOO de Málaga, María José Prados, ha exigido "se hagan las pruebas complementarias a todas aquellas mujeres cuya mamografía tenga resultados dudosos".

Para ello, ha dicho, "el Gobierno andaluz tiene que dejar de privatizar el Servicio Andaluz de Salud y destinar fondos para contratar personal, dotar a los hospitales de recursos y de personal suficiente". "No nos vale un plan de choque, necesitamos apostar por una inversión clara por la sanidad pública y por la salud de las personas", ha concluido.