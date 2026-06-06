Con Málaga pide a la Junta un plan urgente para frenar el despilfarro de agua en Guadalhorce-Limonero

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Con Málaga en la Diputación ha registrado una iniciativa de cara a la Comisión que se celebrará el próximo lunes con el objetivo de instar a la Junta a que realice y ejecute un plan urgente para frenar "el despilfarro de agua en Guadalhorce-Limonero tras 15 años de averías".

Así, el diputado de la coalición de izquierdas, Juan Márquez, ha explicado en un comunicado que se trata de "exigir soluciones reales frente a una política de parche y propaganda que sufre el campo y los trabajadores malagueños por parte de la Junta de Andalucía".

En primer lugar, ha señalado, "exigimos de urgencia un plan extraordinario de modernización del sistema de riego Guadalhorce-Limonero, ya que es una auténtica vergüenza que, mientras la Junta impone restricciones a los municipios y ahoga a nuestros agricultores, permita, por pura falta de mantenimiento, que el canal de la margen izquierda de Guadalhorce siga roto tras 15 años, desperdiciando y tirando al suelo diez hectómetros cúbicos de agua cada año y que aliviarían la situación de la sequía de la comarca".

Márquez ha recordado que "las averías continuas, como la del sifón de Cártama en plena campaña, demuestran la fatiga y el abandono total de esta infraestructura por parte del gobierno andaluz. Pedimos así, que la Diputación lidere una mesa de seguimiento y una auditoría técnica para frenar el despilfarro de agua".

Desde el grupo provincial de Con Málaga, señalan que los acuerdos planteados en dicha iniciativa reclaman a la Junta de Andalucía que intervenga de forma urgente y estructural en la Zona Regable del Sistema Guadalhorce-Limonero a la vez que solicitan la aprobación de un Plan Extraordinario de Inversión y Modernización, así como la reparación inmediata del canal de la margen izquierda, cuya situación, tal y como denuncian las comunidades de regantes, provoca pérdidas de agua desde hace más de quince años.

Además, se exige una auditoría técnica independiente que evalúe el estado real de todas las infraestructuras hidráulicas, cuantifique las fugas y determine las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

Paralelamente, se pide a la Junta que comparezca ante regantes y ayuntamientos para presentar un calendario detallado de actuaciones mientras que se insta a la Diputación de Málaga a crear una mesa provincial de seguimiento con regantes, organizaciones agrarias y municipios, y a elaborar en seis meses un informe técnico sobre las necesidades de inversión hidráulica del sector agrario malagueño, con especial atención al Guadalhorce-Limonero y su impacto económico.

Finalmente, Con Málaga pide que se trasladen todas estas demandas a la Junta de Andalucía, a la Consejería competente, a las comunidades de regantes, a las organizaciones agrarias y a los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, con el objetivo de coordinar esfuerzos y asegurar que las inversiones reclamadas se ejecuten de manera efectiva.