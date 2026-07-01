Málaga, "pionera" en la protección integral de menores y prevención de violencia en el deporte base municipal

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (5d), durante la presentación del programa para la promoción de entornos deportivos seguros, la protección y prevención de la violencia a los menores. A 1 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, Cifal y la Asociación SOI FI de Impacto en la Formación (SOIFI4Impact) han suscrito un convenio de colaboración orientado al diseño, desarrollo e implementación de acciones integrales de formación, sensibilización y prevención para la promoción de entornos deportivos seguros. El acuerdo establece como prioridades la protección integral de los menores y la prevención de cualquier forma de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia dentro del ámbito del deporte base municipal.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con el presidente de la asociación Fútbol Eduka y embajador del programa Plataforma 090, Ángel Jiménez; la presidenta de SOI FI Impacto, Begoña Álvarez; el director del Área de Negocio de Caixabank, Enrique Sánchez; y la directora de Cifal, Déborah Salafranca, ha informado de esta iniciativa "pionera" y cuyas líneas de actuación darán comienzo el próximo mes de septiembre.

A la presentación también han asistido representantes de las federaciones y entidades deportivas participantes, así como de las empresas privadas colaboradoras. La iniciativa dispone del apoyo estratégico de las empresas colaboradoras Fundación "la Caixa", General de Galerías Comerciales --Centro Comercial La Cañada y Azucarera Shopping--, Bocaboca Clínicas Dentales, Fundación Cajasol y Lumon.

Este acuerdo se fundamenta en el cumplimiento de la Ley 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). La colaboración se concreta en la formación técnica, la sensibilización de las familias y la implementación de protocolos de actuación. La vigencia del convenio es de cuatro años, con posibilidad de prórroga, y no conlleva contraprestaciones económicas por las partes.

El ámbito de aplicación abarca a los usuarios de los programas municipales del Área de Deporte, concretamente la Plataforma 090, que integra a 65 clubes de fútbol y 15.000 deportistas, y el Programa de apoyo al deporte en edad escolar y grupos de atención especial, compuesto por 27 entidades.

La presidenta de SOI FI Impacto, Begoña Álvarez, ha explicado que "la violencia en el deporte es una realidad que está sostenida en datos", que "son horribles, pero, además, los expertos y los investigadores coinciden en que solamente es la punta del iceberg": "Todo lo que no se denuncia, lo que no se ve, es lo verdaderamente importante de la violencia".

Ha añadido que "no se produce solo a nivel de alta competición" y ha agregado que "en el deporte de base es donde no se mira habitualmente, donde no se denuncia, porque los niños y niñas que practican deporte de base a veces no saben ni siquiera identificar que están sufriendo una violencia", así como que "tampoco es justo identificar la violencia solo con el fútbol".

Ha valorado, por ello, este programa "para la creación de entornos seguros, que es ambicioso porque lo que trata es de que en los campos, en los vestuarios y en las gradas del deporte base en la ciudad no entre en juego la violencia, el racismo y la xenofobia".

De igual modo, ha subrayado que es un programa "pionero", ya que "va a alcanzar a más de 2.000 niños y niñas deportistas de Málaga, a sus entrenadores y a sus familias", por lo que "ataca las tres palancas donde se puede prevenir la violencia".

También ha destacado que es "un programa sostenido". "Todo suma, pero desde luego lo que es importante es que este programa es un programa pico y pala; es un programa durante cuatro años trabajando con los niños y con las niñas, con los entrenadores, con los cuerpos técnicos y con las familias para lograr finalmente el objetivo de la violencia cero", ha abundado.

Por último, ha señalado que este programa no hubiera sido posible sin los avales institucionales y sin la empresa privada, fundaciones que lo apoyan. "Lo que se ha conseguido aquí es un verdadero ecosistema de protección de la infancia en el deporte y eso es muy difícil que se hubiera conseguido fuera de Málaga", ha añadido.

Por su parte, De la Torre ha señalado que "todo lo que sea sumar para que la plataforma 090 llegue más lejos me parece muy bien y oportuno". "El ideal es que el fútbol y el baloncesto y el baloncesto sean esos valores de deportes puros, sin contaminación ninguna de violencia".

De la Torre, asimismo, ha dicho coincidir con la presidenta de SOI FI impacto en "la importancia que tiene crear apoyos, no solamente institucionales, sino también empresariales, que vean claramente que una manera de colaborar, responsabilidad social corporativa de las empresas, es también en esta línea de algo que sea útil". "Esto es enormemente útil, conseguir que no exista violencia en deporte base es una maravilla", ha asegurado. "Estamos cerca, pero nos queda un camino largo por recorrer todavía", ha señalado.

Por su parte, Jiménez ha valorado que es posible tener "un deporte base, y de ahí a más, y desde Málaga a más sitios, sin violencia, con respeto, con honestidad con los valores que dan sentido no solo el deporte sino a la vida". "Esto es responsabilidad de todos y vamos a lanzarlo desde aquí, un programa, un proyecto precioso, que va a dar unos grandes resultados", ha asegurado.

Por su parte, el director de Área de Negocio de CaixaBank, Enrique Sánchez, ha afirmado que "el deporte base es mucho más que competición, es un espacio de aprendizaje, de convivencia y de formación en valores y, precisamente, por eso es fundamental cuidar este entorno y garantizar que sea seguro, inclusivo y respetuoso para todos" y ha destacado el enfoque integral del proyecto que "marcará la diferencia".

Por último, Salafranca ha señalado que desde Cifal, como institución vinculada a Naciones Unidas, "lo que queremos aportar a este proyecto es nuestra experiencia en la temática y una certificación internacional de Unitar, que es la agencia que nos acoge".

FORMACIÓN PARA MEJORAR EL DEPORTE BASE

Las tres entidades han determinado compromisos con el objetivo de diseñar e implementar acciones integrales de formación y prevención. Así, por una parte, el Ayuntamiento se asume la integración de las acciones en las actividades deportivas, la coordinación de los calendarios de los agentes implicados, el soporte institucional de las diferentes áreas de gobierno y la divulgación en canales oficiales.

Asimismo, organizará en cada anualidad talleres de prevención y valores dirigidos a un total de 500 familiares, en colaboración con cinco entidades y en sus respectivas sedes.

En cuanto a la asociación SOI FI, entidad sin ánimo de lucro especializada en programas de formación y bienestar social, se encargará de la ejecución pedagógica y el control del equipo técnico para garantizar el rigor y la adecuación de los contenidos. Impartirá formación anual a cinco entidades en dos modalidades: presencial para un total de 600 deportistas y en línea para 50 técnicos o educadores a través de la plataforma digital 'Learnwords'.

En cuanto a Cifal, ofrecerá el respaldo técnico y la certificación internacional, bajo el marco de la red Unitar de Naciones Unidas, para el alineamiento con los estándares globales de derechos humanos y los ODS. Además, asume el suministro de los materiales didácticos adaptados a la normativa Lopivi.

Las líneas operativas fundamentales comprenden la capacitación de monitores sobre valores de convivencia, la redacción y difusión de protocolos de seguridad establecidos en la Lopivi, el diseño de estrategias para colectivos vulnerables y la implantación de la figura del Mentor de Protección en el ámbito deportivo.

Para la ejecución del convenio, se contará con la figura de avalistas institucionales como canalizadores de las acciones hasta los deportistas de base, entre los que se encuentran la Real Federación Andaluza de Fútbol, la Federación Andaluza de Baloncesto, el Málaga CF o la Federación Andaluza de Balonmano.