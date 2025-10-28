Málaga pone en marcha 'Deporte en Acción', que promueve actividad física y hábitos saludables entre escolares

Los concejales delegados de Deporte y Educación, Borja Vivas y María Paz Flores, respectivamente, junto a la campeona del mundo y ganadora de la Grand Winner en la Premier League de kárate, María Torres, y el triatleta Alberto González - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, pone en marcha la tercera edición del programa 'Deporte en Acción', orientado a promover la actividad física y los hábitos de vida saludables entre escolares.

Esta iniciativa se desarrolla mediante sesiones interactivas que cuentan con la participación de deportistas profesionales de la ciudad, quienes compartirán con el alumnado su trayectoria personal y deportiva, la importancia de los valores asociados al deporte y las pautas de alimentación adecuadas según la actividad física.

Además, se abrirá un turno de preguntas y se llevará a cabo una sesión práctica de la modalidad deportiva correspondiente. Los concejales delegados de Deporte y Educación, Borja Vivas y María Paz Flores, respectivamente, junto a la campeona del mundo y ganadora de la Grand Winner en la Premier League de kárate, María Torres, y el triatleta Alberto González, han presentado el programa.

La iniciativa está dirigida a alumnado de cuarto a sexto de Primaria y se desarrollará en 15 centros educativos de la capital, seleccionados tras un proceso de preinscripción.

Los colegios participantes en esta edición son: Sagrada Familia El Monte, Colegio Ave María, CEIP Julio Caro Baroja, CEIP Luis Cernuda, CEIP Miguel Hernández, Colegio León XIII, CEIP Doctor Fleming, CEIP José María Hinojosa, CEIP Giner de los Ríos, CEIP Ciudad de Mobile, CEIP Constitución 1978, CEIP El Torcal, CEIP Cristo de Mena, CEIP Doctor Gálvez Moll y CEIP Guadaljaire.

Las sesiones arrancarán el próximo miércoles 29 de octubre, en el Colegio Sagrada Familia El Monte con la participación del triatleta malagueño Alberto González, diploma olímpico (8º) en París 2024 y 10º clasificado en las Series Mundiales del mismo año. La actividad tiene una duración aproximada de 90 minutos: 45 destinados a la presentación y charla, moderada por personal del Área de Deporte, y otros 45 a la práctica deportiva.

Estas charlas forman parte de las actividades que el Área de Deporte organiza en centros educativos y que se enmarcan, a su vez, en los Programas Educativos Municipales que cada año desarrolla el Área de Educación junto con distintas áreas municipales, organismos y entidades colaboradoras. Así, se han diseñado un total de 142 actividades y talleres gratuitos para el curso escolar 2025/2026.

En las dos ediciones anteriores, el programa visitó once centros en el curso 2023/24 (625 escolares) y 15 centros en la edición siguiente (703 participantes).

Entre los deportistas que han colaborado se encuentran los campeones del mundo de kárate María Torres y Damián Quintero, el campeón mundial en remo de mar Adrián Miramón, el triatleta Alberto González, las remeras internacionales Natalia de Miguel, Teresa Díaz y Marta de las Heras, la atleta Virginia Martín, así como jugadores de la Selección Española de Rugby 7 y de equipos locales como Balonmano Costa del Sol Femenino, Ciudad de Málaga Masculino, Atlético Torcal Femenino y Club Rugby Málaga.