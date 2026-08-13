Málaga potencia el Real Cuerpo de Bomberos con más efectivos, nuevos vehículos y la compra herramientas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al parte del equipo del Real Cuerpo de Bomberos - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-EDUARDO ROSA CERVANTES

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, continúa mejorando y potenciando el Real Cuerpo de Bomberos con la incorporación de más personal, la adquisición de nuevos vehículos y el suministro de equipos de protección, herramientas y material de intervención tanto estructural como específico para distintos escenarios que se puedan registrar en situaciones de emergencia.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo; y el concejal delegado de Economía, Carlos Conde, ha presentado en el Parque Central, en la zona de Martiricos, cuatro nuevas autobombas y de equipos y materiales que acaban de ser recepcionados para el Cuerpo, que este año cuenta con un presupuesto de 33,7 millones de euros, de los que 3,5 millones corresponden al capítulo de inversiones.

La plantilla está integrada actualmente por 300 efectivos, tras la toma de posesión de 50 nuevos funcionarios el pasado mes de julio y la incorporación como funcionarios en prácticas de tres técnicos medios diplomados en Enfermería Bombero, que completarán en octubre el curso de formación.

Estas incorporaciones se suman a las de 40 bomberos de diciembre de 2023, así como a los cuatro oficiales técnicos que lo hicieron el pasado mes de mayo.

Además, en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, se contemplan otras 45 plazas de bombero, y de cara a la oferta de empleo público de 2026 se está trabajando en la propuesta de 40 más.

En materia de personal, también se ha completado el proceso de reclasificación profesional de 162 bomberos, estando en marcha el proceso de otros 23 que quedaron pendientes en la anterior convocatoria porque aún no reunían los requisitos. Asimismo, en julio de 2024 entró en vigor el nuevo reglamento que regula la organización interna y el funcionamiento del servicio.

En paralelo, en los últimos años también se ha avanzado en la progresiva reducción de la jornada laboral sin pérdida retributiva hasta las 1.676,4 horas anuales y se ha consolidado una estructura de mando con los citados cuatro oficiales técnicos incorporados, junto a 12 jefes de dotación por promoción interna, además de las tres plazas de inspector y ocho de subinspector previstas en la oferta de empleo público de 2025, también por promoción interna.

ONCE MILLONES DE EUROS PARA RENOVAR LA FLOTA

En lo que a recursos materiales se refiere, el Ayuntamiento tiene en marcha un plan de inversiones en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento que va a permitir renovar la mitad de la flota.

Con un presupuesto de once millones de euros, está prevista la compra hasta el año 2028 de un total de 28 nuevos vehículos (16 pesados y 12 ligeros) con el objetivo de rebajar la edad media del parque móvil e incorporar nueva tecnología que permita reducir el impacto ambiental y los costes de mantenimiento.

Actualmente, ya han sido recepcionadas las primeras cinco adquisiciones de una primera tanda, formada en total por ocho vehículos; una autoescala de 42 metros articulada para rescates en altura para reemplazar las prestaciones que ofrece el actual brazo extensible, cuatro autobombas, dos furgones de útiles varios que se utilizan para asistencia en accidentes y que van equipados con material de rescate y salvamento, y un vehículo ligero de rescate por un importe total de 4,7 millones.

Tras la llegada en abril del citado vehículo ligero, un 4x4 equipado para rescates de altura, montaña y espacios confinados; esta semana se suman al servicio las cuatro autobombas pesadas, dos urbanas y dos rurales, que hoy han sido presentadas.

Todas ellas cuentan con una capacidad de 3.000 litros de agua y otros 50 de espumógeno, así como una dotación completa de material de intervención, desde mangueras y lanzas hasta cámaras de imagen térmica, herramientas de excarcelación a batería o, para adaptarse a nuevas necesidades, medios específicos para emergencias en vehículos eléctricos.

La entrega de los tres vehículos de esta primera tanda que quedan pendientes, los dos furgones y la autoescala de 42 metros (que estará equipada de un colchón de rescate de personas en altura de hasta 25 metros), está prevista para los próximos meses de octubre y noviembre, respectivamente.

Además, está en ejecución la segunda tanda, formada por una autoescala de 32 metros, dos autobombas nodrizas pesadas y un furgón de apoyo logístico por 2,1 millones de euros, cuyo periodo de entrega oscila entre el próximo mes de octubre y julio de 2027.

Así, el plan plurianual de inversiones hasta 2028 que se irá consignando en próximos ejercicios presupuestarios incluye la compra otras tres autobombas rurales pesadas, dos autobombas nodrizas pesadas, un furgón de útiles varios, ocho vehículos ligeros tipo turismo y todoterreno, un vehículo taller y un furgón de apeos y apuntalamientos.

Estas nuevas adquisiciones se sumarán a las dos autobombas urbanas ligeras, la ambulancia con UVI móvil y dos furgonetas para el transporte de personal y carga incorporados en 2023 por 742.760 euros.

Además, en 2024 se contrató la compra de un furgón de salvamentos varios, tres vehículos todoterreno y otros tres de inspección y vigilancia por un importe total de 496.418 euros.

MATERIALES

En paralelo, el Ayuntamiento tiene en marcha otras inversiones para seguir potenciando el Real Cuerpo de Bomberos, como los 589.747 euros por los que han sido adjudicados 16 lotes destinados satisfacer la necesidad de equipos de protección individual para toda la plantilla y del personal de nuevo ingreso.

Estos lotes están preparados para intervenciones con presencia de himenópteros, calzado de seguridad, trabajos de rescate en altura y progresión por cuerda, así como trabajos en espacios confinados, rescate en lámina de agua, guantes para protección de las manos, cascos, chalecos, equipos de protección personal para el frío o aparatos respiratorios para atmósferas hostiles formados por espalderas, máscaras, botellas de aire y reguladores pulmo- automáticos, que además incluyen un botón de socorro que se activa por un sensor de movimiento si el efectivo queda incapacitado.

Estos contratos se complementan con el formalizado en diciembre del año pasado por otros 114.845,03 euros para la compra de más equipos de protección individual.

En este caso, el procedimiento de compra se dividió en seis lotes que incluían materiales para intervenciones, trabajos de rescate en altura y progresión por cuerda así como trabajos en espacios confinados, guantes para protección de las manos del bombero en el desarrollo de su trabajo, equipos de respiración autónoma (conjunto de arnés y espaldera con reductor de presión, regulador, máscara) para tareas en atmósferas hostiles (intervenciones con presencia de gases de incendios, sustancias potencialmente tóxicas y peligrosas, o en ambientes con ausencia de oxígeno), cascos forestales, cascos estructurales y trajes para intervenciones con mercancías peligrosas.

Además, se ha licitado el suministro de herramientas por un importe de 163.054,83 euros, que se une a otros contratos recientes para el suministro de útiles y herramientas que han sido impulsados durante este mandato por otros 265.983 euros. En total, desde 2023 la inversión en equipos y materiales supera el millón de euros.

En cuanto a instalaciones e infraestructuras, se ha impulsado la reforma parcial del Parque de Bomberos de Carretera de Cádiz por 143.858,39 euros, así como la instalación y mantenimiento durante cinco años de un sistema de videovigilancia con cámaras de alta resolución en los accesos y perímetros de los cinco parques de Bomberos de la ciudad por otros 54.979 euros, así como el desplieque de una nueva red digital de comunicaciones, con un presupuesto de 41.276,88 euros.