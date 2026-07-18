Málaga, preparada para vivir la final del Mundial entre España y Argentina con pantallas gigantes y al aire libre

10 July 2026, US, Inglewood: Spain's Lamine Yamal in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa - Bruno Fahy/Belga/dpa

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrentará este próximo domingo a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido que podrá verse al aire libre y en grandes pantallas en muchos puntos de la provincia de Málaga.

En la capital, los distritos de Carretera de Cádiz, Teatinos, Este y Campanillas instalarán pantallas para la retransmisión del partido. Esta iniciativa coincide con la celebración de las fiestas y ferias en honor a la Virgen del Carmen que se están celebrando durante esta semana en las barridas de Huelin, Colonia Santa Inés, El Palo y Campanillas.

Así, las pantallas de grandes dimensiones para seguir el partido están instaladas en el Parque de Huelin, en Carretera de Cádiz; en el escenario de la plaza del Padre Ciganda de El Palo; en la caseta municipal de la feria de Campanillas, situada en los aledaños de la calle José Calderón; y, por último, en el recinto ferial de la Colonia Santa Inés, en la caseta ubicada en la explanada entre las calles Juan Francés Bosca y Tamayo y Baus.

Por otro lado, el auditorio municipal Cortijo de Torres también retransmitirá el encuentro. La actividad, organizada por un promotor privado, ya ha agotado las entradas.

Pero no solo la capital se prepara para retransmitir la esperada final del Mundial entre España y Argentina. Cines, establecimientos hosteleros, parques y distintos espacios de toda la provincia se habilitarán este domingo con pantallas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del partido.

MUNICIPIOS

Así, el municipio malagueño de Benalmádena volverá a teñirse de rojo para apoyar a la Selección. El domingo, en la plaza de la Mezquita, el Ayuntamiento va a instalar una pantalla gigante para disfrutar de la gran final del Mundial entre España y Argentina.

Los vecinos de Cártama (Málaga) podrán ver la final en la Ciudad Deportiva. La jornada arrancará a las 16,00 horas con castillos hinchables y juegos acuáticos. A partir de las 19,00 horas actuará 'DJ Mancera' y sobre las 20,30 horas dará comienzo la emisión del partido.

Además, habrá una barra a beneficio del Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Socorro. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Estepona (Málaga) va a instalar pantallas gigantes en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. Se podrá acceder al recinto a las 19,00 horas y a las 19,30 horas, comenzará el show de 'DJ Miguel Carrasco'.

Desde el Ayuntamiento han informado de que se van a habilitar las gradas y parte del césped para que todo el mundo pueda animar a la selección. La entrada es libre hasta completar aforo. Asimismo, en la zona de Cancelada, también se van a instalar una pantalla gigante en la calle Montemayor.

También tras el gran ambiente y la excelente acogida que tuvo la pantalla gigante durante las semifinales, el municipio malagueño de Vélez-Málaga anima a sus vecinos a reunirse en Parque María Zambrano para animar juntos a la selección, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

De igual modo, el Ayuntamiento de Fuengirola contará con dos pantallas para disfrutar del encuentro de este domingo. Además de la que ya estaba instalada en la plaza de España, se podrá ver el partido desde el escenario principal del Recinto Ferial de Los Boliches.

Las actuaciones que 'Flamencura' y Miguel Campello 'El Bicho' tenían previstas en el Recinto Ferial, se retrasarán hasta el final del encuentro.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria instalará dos pantallas gigantes para que vecinos y visitantes puedan seguir en directo la final. Así, una de ellas se ubicará en la plaza Al-Ándalus, donde los aficionados podrán disfrutar del encuentro a partir de las 20,30 horas.

La segunda pantalla se habilitará en el auditorio municipal, escenario del concierto de 'Siempre Así', previsto para después de la final. El acceso a este recinto estará reservado exclusivamente a las personas que dispongan de entrada para el espectáculo. La iniciativa permitirá vivir una cita histórica coincidiendo con la celebración de la Feria de Rincón de la Victoria.

También Ronda volverá a instalar una pantalla gigante en la plaza Teniente Arce para que vecinos y visitantes puedan disfrutar juntos de la final del Mundial.

Será la tercera retransmisión organizada por el Consistorio tras el gran ambiente vivido en los partidos frente a Bélgica y Francia, que reunieron, según afirman, a cientos de aficionados en una auténtica fiesta del deporte.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) instalará una pantalla gigante en el parque municipal de los Patos para seguir en directo el partido entre España y Argentina.

Desde las 19,30 horas habrá animación, música y ambiente festivo con 'DJ Fab' y el 'Reverendo Seven' para "calentar motores" antes del encuentro. El Consistorio anima a los vecinos y visitantes a disfrutar de esta cita histórica en un ambiente de convivencia, respeto y deportividad.

De igual modo, el municipio malagueño de Alhaurín el Grande se prepara para disfrutar de un partido histórico. A partir de las 20,00 horas, todo el que quiera podrá acompañar a la Selección Española en la gran final a través de las pantallas habilitadas por el Ayuntamiento en el Recinto Ferial. También habrá una pantalla en la Villa del Guadalhorce, concretamente en la Plaza del Comercio.

Y, entre otros, Antequera (Málaga) se unirá a la celebración de la final del Mundial en el Paseo Real con dos pantallas gigantes para animar juntos a la Selección. Además, habrá foodtrucks y una barra en el 'Family Days Festival'.