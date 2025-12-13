Con Málaga presenta 22 enmiendas para centrar la Diputación en los pueblos y la emergencia habitacional

El diputado provincial de Con Málaga (Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz), Juan Márquez - CON MÁLAGA

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado la presentación de 22 enmiendas al proyecto de presupuestos del PP en la Diputación de Málaga, con las que se movilizarían 34 millones de euros "destinados a reforzar las competencias provinciales: asistencia a municipios menores de 20.000 habitantes, impulso de políticas de vivienda, apoyo al modelo productivo local y refuerzo de los servicios sociales".

A través de un comunicado, el grupo provincial de la confluencia de izquierdas asegura que con estas enmiendas pretenden reclamar que la institución provincial deje de ser "una administración escaparate" y atienda las necesidades reales de la ciudadanía malagueña.

El diputado provincial de Con Málaga (Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz), Juan Márquez, ha señalado que "las cuentas que ha presentado el equipo de Gobierno en Diputación son unas cuentas irreales, ya que no cuentan, como viene haciendo, con todos los recursos de los que se van a disponer en 2026, para poder utilizar la puerta de atrás y destinar las incorporaciones de créditos a dopar a las grandes ciudades y fomentar la política escaparate".

Desde Con Málaga señalan que, con cargo a esas previsiones, proponen una batería de enmiendas centradas en cuatro aspectos fundamentales.

En primer lugar, ha dicho Márquez, "proponemos que la Diputación recupere las políticas provinciales de vivienda. Para ello, solicitamos la incorporación de 18 millones de euros para aumentar la concertación en nueve millones con ayuntamientos de municipios con menos de 20.000 habitantes, para que éstos puedan realizar políticas públicas en materia vivienda, como la puesta en marcha de un complemento autonómico del Bono Joven de Alquiler por tres millones de euros, que beneficie a jóvenes que viven, o quieren vivir de alquiler en nuestros pueblos, y de seis millones para la compra y rehabilitación de viviendas ruinosas en estos municipios".

"En definitiva, lo que proponemos es que en lugar de dar la espalda al principal problema de las y los malagueños, la Diputación empiece a impulsar políticas de vivienda", ha expuesto.

El diputado provincial también se ha referido a la mejora de los servicios y la financiación de los municipios menores de 20.000 habitantes. "Para ello, además de esos nueve millones de euros, proponemos aumentar la concertación en 4,5 millones para los fondos incondicionados, y de dos millones para el desarrollo, por parte de los municipios, de la Ley de Bienestar Animal, así como una serie de enmiendas relacionadas con mejorar la asistencia técnica de los ayuntamientos", ha señalado Márquez.

"En tercer lugar, nuestras enmiendas se centran en fortalecer el modelo productivo malagueño, en especial en los municipios menores, como principal mecanismo para frenar la despoblación de las zonas rurales. Así, proponemos la creación de distintas escuelas de oficios en las comarcas malagueñas por valor de un millón y medio, y transferencias para la homologación de centros de formación para el empleo o la redacción de proyectos para la reutilización del agua depurada para el regadío", ha desglosado el diputado.

Juan Márquez también ha puesto de relieve, la propuesta del grupo provincial Con Málaga para el impulso de una convocatoria de subvenciones para la instalación y mejoras de industrias, comercios locales o ayudas directas al sector primario con una dotación de 2 millones de euros en total.

"Por último, proponemos aumentar la aportación de la Diputación a las políticas sociales, ya que como denunciábamos, el equipo de Gobierno se limita a poner lo que le viene dado por las trasferencias autonómicas. Entendemos que es posible aumentar la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios así como la de los programas en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia machista, para hacer de la Diputación una administración útil para la ciudadanía", ha subrayado el diputado de Con Málaga.

En definitiva, "con estas enmiendas parciales pretendemos que la Diputación deje de ser una administración escaparate y se preocupe de atender las necesidades de los pueblos, y se ocupe de afrontar los problemas de la gente", concluyen.