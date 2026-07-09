Con Málaga presenta enmienda a "la totalidad de la moratoria fake" sobre apartamentos turísticos

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, - CON MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha registrado una enmienda a la totalidad y 29 enmiendas parciales a la moratoria "fake" del PP sobre "los apartamentos turísticos" y ha acusado al equipo de gobierno "de dinamitar su propia moratoria mientras sigue concediendo licencias".

Asimismo, Morillas ha defendido una "regulación permanente e integral que blinde el suelo residencial" y medidas "como cláusulas antifraude, una disposición adicional para evitar el efecto llamada o un inventario público de apartamentos turísticos y cambios de uso".

En concreto, Morillas ha anunciado frente a la Gerencia Municipal de Urbanismo la enmienda a la totalidad y las 29 enmiendas parciales que por parte del grupo municipal Con Málaga van a presentar "a la moratoria fake que ha presentado el Partido Popular".

La edil ha señalado que la propuesta de modificación completa tiene "el objetivo de que se establezca una regulación permanente e integral de los alojamientos turísticos que impida que se sigan dando licencias por la puerta de atrás, que impida ese efecto llamada que se está produciendo en la tramitación de esta moratoria y que, por otro lado, atienda al objetivo fundamental de blindar el suelo residencial, de blindar el suelo público para que se destine de manera preferente a la promoción de vivienda pública a precios asequibles en la ciudad".

Morillas ha subrayado que "los efectos del turismo masivo en nuestra ciudad son conocidos. El impacto en el precio de la vivienda, la proliferación de viviendas de uso turístico, de apartamentos turísticos y también los cambios de uso de locales comerciales, que acaban convertidos en alojamientos turísticos, es un drama que viene contando con el beneplácito y con todas las facilidades por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular".

"Hoy mismo, en la Gerencia de Urbanismo, hemos visto cómo se daban 19 nuevas licencias de apartamentos turísticos y 27 cambios de uso de locales comerciales que previsiblemente acaben siendo alojamientos turísticos", ha apostillado.

En este sentido, Morillas ha destacado que "esto ha sucedido hoy mismo, cuando cumple el plazo de presentación de esas enmiendas. Por tanto, el equipo de Gobierno del Partido Popular está dinamitando su propia moratoria fake, continuando, de manera intensiva otorgando licencias de apartamentos turísticos".

"Nosotras planteamos esta enmienda a la totalidad que plantea una cuestión esencial, como es la regulación permanente frente a la propuesta provisional que ha hecho el equipo de Gobierno, y conseguimos que la duración no sea solo de tres años, sino que puede incluso superar los cinco años, tal y como acordamos en el pasado Pleno de la ciudad", ha manifestado.

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha añadido que "por otro lado, estamos planteando la necesidad de que se evite que se continúen dando licencias por la puerta de atrás en suelos de uso terciario, en suelos donde haya edificios de uso mixto, porque hay que recordar que el Ayuntamiento limita la moratoria al suelo residencial".

Morillas ha incidido en que "lo que planteamos es una prohibición completa, de manera que no se puedan dar nuevas licencias de alojamientos turísticos en ningún tipo de suelo de la ciudad".

Asimismo, también ha declarado que "por otro lado, planteamos la necesidad de evitar el efecto llamada. Lo que ha hecho el equipo de Gobierno es una tomadura de pelo, porque supedita la licencia a una suerte de documentación sustancial sin especificar cuál es. Esto da lugar a arbitrariedad y a discrecionalidad. Esto da lugar a que no sabemos si, en función de quién presente la solicitud de nueva licencia, resultará que durante este periodo de tiempo se podrá decidir si la documentación que presenta es sustancial o no lo es".

"Por tanto, queremos evitar que se aplique esa discrecionalidad que, con esta propuesta que ha hecho el equipo de Gobierno, va a continuar aplicándose y que, como ya decía, va a provocar todo un aluvión de solicitudes de nuevas licencias", ha señalado.

Morillas también ha incidido en que "queremos limitar la conversión de locales comerciales en alojamientos turísticos". Otro de los elementos incluidos en la enmienda a la totalidad es la creación de un inventario municipal de los alojamientos turísticos en Málaga y de los cambios de uso para "tener una herramienta potente de diagnóstico que permita tener hilar fino para diagnosticar toda la realidad de los alojamientos turísticos en la ciudad de Málaga, de manera que podamos evaluar cuál es la efectividad de las medidas que se han adoptado hasta ahora, porque hasta el momento no se ha evaluado esa efectividad".

Por otro lado, ha subrayado también que "lo que sí sabemos es que el número de alojamientos turísticos sigue creciendo como una plaga. Por tanto, nos aventuramos a decir que las medidas que se han adoptado hasta ahora han tenido una utilidad más que cuestionable, por no decir que han sido absolutamente inútiles".

Por último, Morillas ha señalado que "frente a la moratoria fake del Partido Popular, que carece de credibilidad para poner en marcha ninguna medida que frene la turistificación de la ciudad, nosotros proponemos una moratoria y una regulación permanente e integral, que sea real, y que evite que este tipo de alojamientos turísticos sigan campando a su ancha por la ciudad de Málaga".

"Es necesario blindar el uso residencial del suelo y es imprescindible que desde ya se prohíban los usos especulativos como los usos turísticos de las viviendas", ha concluido.

EQUIPO DE GOBIERNO: "EL RELATO DE LA OPOSICIÓN NO TIENE CREDIBILIDAD"

Por su parte, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado que este jueves se han dado cuenta en el Consejo de la GMU de varias autorizaciones de apartamentos turísticos en la ciudad y ha señalado que "el relato y la crítica de los grupos de la oposición no tiene ninguna credibilidad".

Así, Casero ha explicado que "se trata de expedientes que están en tramitación con anterioridad al inicio de la modificación normativa del Plan General".

De igual modo, ha recordado que "la suspensión de licencias del Plan General estará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia" y "a partir de ese día ya no podrá haber nuevas solicitudes", pero "sí, y así lo dijimos en el momento de presentar la iniciativa, tendremos que seguir tramitando, conforme a la normativa que hay actualmente en vigor, el resto de proyectos que tenemos en la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Casero ha indicado que "las licencias son actos reglados y tenemos la obligación de tramitar todos los expedientes que tengan suficiente información para ser valorados por los técnicos y jurídicos del equipo de la Gerencia de Urbanismo", ha concluido.