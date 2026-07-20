Málaga Procultura y San Diego Comic-Con se alían para buscar sinergias entre citas culturales de la ciudad

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; y el director de San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer. - PROCULTURA

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Málaga Procultura, responsable de la gestión del Festival de Málaga y Teatro Cervantes de Málaga, y San Diego Comic-Con Málaga han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo impulsar conjuntamente contenidos y actividades, reforzando la posición de Málaga como referente audiovisual y cultural a nivel nacional e internacional.

A la presentación de este acuerdo han asistido la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo; el gerente de Málaga Procultura y director del Festival de Málaga y Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar y el director de San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer.

Con esta alianza, ambos eventos buscan la creación de sinergias entre estas dos citas culturales de la ciudad a través de ventajas cruzadas en la compra de entradas y contenidos específicos en la programación de la próxima edición de la sección de San Diego Comic-Con Málaga, del 1 al 4 octubre.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, ha afirmado que esta "unión refuerza un año más el impulso estratégico para Málaga como ciudad audiovisual".

"La unión de dos eventos de referencia consolida a la ciudad como punto de encuentro para profesionales, creadores y público", ha asegurado.

Por su parte, Fernando Piquer, director de San Diego Comic-Con Málaga, ha señalado que "San Diego Comic-Con Málaga es una celebración de la cultura pop que nace en Fycma y que va más allá. Nos encanta que la convención forme parte de la vida cultural de Málaga y permita impulsar colaboraciones, como esta, que acerquen el cine, el cómic y la cultura pop a nuevos públicos".

El gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha explicado los detalles de este acuerdo. En primer lugar, habrá un descuento cruzado de entradas por el cual quienes hayan comprado entradas para San Diego Comic-Con Málaga obtendrán un descuento del 10% para el concierto The Animesy que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre (21.00 horas) en el Espacio Sohrlin Andalucía dentro de Mosma Reloaded 2026-27 / 11 Festival Internacional de Música de Cine de Málaga, y que forma parte de la programación de la nueva temporada del Teatro Cervantes.

Por su parte, los socios de la tarjeta Soy Procultura, se beneficiarán de un 20% de descuento en las entradas de San Diego Comic-Con Málaga.

Además, habrá un ciclo de proyecciones del 1 al 3 de octubre en el Cine Albéniz con tres películas en VOSE relacionadas con la programación e invitados de San Diego Comic-Con Málaga: 'Persiguiendo a Amy', 'Mimic' y 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' (versión extendida).

Las entradas para los conciertos estarán a la venta a partir de este martes, día 21, a las 18.00 horas en las taquillas de Teatro Cervantes y online a través de Uniticket. El ciclo de cine será gratuito previa recogida de invitación en taquillas y online y se pondrá a disposición del público más adelante.