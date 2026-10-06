Málaga se promociona en Washington con motivo del Día de la Hispanidad

Archivo - Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad; y la Diputación Provincial participan desde este martes hasta el jueves en la programación organizada con motivo del Día de la Hispanidad en Washington, donde Málaga ha sido elegida, por segundo año consecutivo, como ciudad invitada.

El acto central tendrá lugar este jueves 8 de octubre en el Centro Cultural de España en Washington, organizado por la Embajada de España en Estados Unidos, con Málaga y su provincia como destino invitado. La celebración permitirá dar a conocer sus principales atractivos turísticos, culturales y gastronómicos ante representantes de los ámbitos institucional, empresarial, cultural y diplomático, han indicado en un comunicado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, participarán, junto a otros representantes institucionales, en la agenda desarrollada durante estas jornadas, que combina encuentros profesionales e institucionales, acciones relacionadas con el legado de Bernardo de Gálvez como figura clave en la independencia de Estados Unidos con motivo de su 250 aniversario y actividades dirigidas a reforzar la promoción de Málaga en Estados Unidos.

Así, esta presencia da continuidad a la participación de Málaga en la celebración del Día de la Hispanidad en Miami en 2025, donde fue elegida por primera vez como ciudad invitada, y se enmarca en la estrategia tanto del Ayuntamiento como de la Diputación destinada a consolidar el posicionamiento internacional de Málaga y sus vínculos históricos, culturales y turísticos con Estados Unidos.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

La celebración del Día de Málaga tendrá lugar el jueves 8 de octubre en el Centro Cultural de España en Washington, donde se presentará la oferta turística, cultural y gastronómica de Málaga y su provincia ante 600 personas, entre los que se encontrará una representación de los ámbitos institucional, empresarial y cultural, autoridades estadounidenses, representantes diplomáticos y miembros de la comunidad española.

La programación ha incluido también distintas acciones vinculadas a la figura de Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya, en la provincia de Málaga, y figura fundamental en la independencia de Estados Unidos, especialmente significativas en el año en el que se conmemora el 250.º aniversario de la independencia estadounidense.

Entre las actividades previstas se encuentra una visita institucional al retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio de Estados Unidos, obra del pintor malagueño Carlos Monserrate, y una visita a la National Portrait Gallery, donde se exhibe el retrato de Gálvez realizado en 1781 por José Nicolás de Escalera.

De igual modo, está prevista una ofrenda floral ante la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez en Washington, en homenaje a su contribución a la independencia de Estados Unidos y como símbolo de los vínculos históricos que unen a Málaga con este país.

Asimismo, la agenda incluye una recepción por parte de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, a la delegación malagueña en el John A. Wilson Building, sede del Gobierno de la ciudad orientada a estrechar las relaciones institucionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración entre ambas ciudades.

IMPULSO DE NUEVAS ALIANZAS EN ESTADOS UNIDOS

Durante estos días se desarrollarán también encuentros profesionales e institucionales con entidades de referencia. La delegación malagueña mantendrá reuniones con Destination DC y Destinations International, así como con representantes del Banco Mundial y de la American Society of Travel Advisors (ASTA), dirigidas a explorar nuevas vías de colaboración en materia de promoción turística, gestión de destinos y relación con el mercado estadounidense.

Asimismo, también están programados diferentes contactos destinados a estrechar las relaciones entre Málaga y Estados Unidos, junto a una cena de trabajo en la Taberna del Alabardero.

La agenda contempla también encuentros con entidades como U.S. Travel Association, Cruise Lines International Association (CLIA), National Geographic Society y la Organización de los Estados Americanos (OEA), relacionados con ámbitos como el turismo, la cultura y la sostenibilidad.

La programación concluirá con una entrevista en directo en la cadena internacional NTN24, en la que participarán el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación, con el objetivo de promocionar el destino entre las audiencias hispanohablantes de Estados Unidos y América Latina.

Por otro lado, han señalado que estas acciones se enmarcan en las relaciones promocionales que el Ayuntamiento de Málaga viene fomentando con el mercado estadounidense, uno de los principales mercados estratégicos de larga distancia para la ciudad.

A nivel turístico, durante el pasado mes de agosto visitaron Málaga 6.697 viajeros hoteleros procedentes de Estados Unidos, un 5,81% más que en el mismo mes de 2025, que generaron 16.310 pernoctaciones, un 12,20% más. La estancia media del viajero estadounidense alcanzó así los 2,44 días, según las los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado de enero a agosto de 2026, Málaga ha recibido 56.782 viajeros hoteleros estadounidenses, que han generado 127.894 pernoctaciones, lo que supone un 5,98% más de pernoctaciones que en el mismo periodo del pasado año. La estancia media acumulada se sitúa en torno a los 2,25 días.

Estados Unidos cerró 2025 como primer mercado de fuera de Europa y cuarto mercado internacional de Málaga por número de viajeros hoteleros, con 89.823 viajeros y 186.488 pernoctaciones. Durante 2026 ha reforzado además su peso entre los principales mercados emisores de la ciudad, llegando a situarse en junio y julio como segundo mercado internacional tanto en viajeros hoteleros como en pernoctaciones.

La celebración del Día de Málaga en Washington da continuidad a la labor promocional desarrollada durante este año en Estados Unidos, con acciones en ciudades como Miami, Dallas, Washington, Atlanta, Nueva York y Portland, además de la reciente agenda desarrollada en Texas.

En septiembre, Málaga inauguró en Galveston un nuevo mural de 'Málaga Loves', vinculado a la iniciativa 'De Gálvez 250', y posteriormente realizó en Houston una presentación profesional del destino ante agentes de la red Virtuoso, especializada en turismo premium y de alto valor añadido.