Málaga promueve la conciencia ambiental un nuevo mural en la fachada de la Escuela Superior de Arte Dramático

Mural en la fachada sur de la Escuela Superior de Arte Dramático - EDU ROSA CERVANTES/ AYUNTAMIENTO DE CERVANTES

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha estrenado un nuevo mural con el objetivo de promover la conciencia ambiental a través del arte urbano.

Los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental y del distrito Teatinos-Universidad, Penélope Gómez y Borja Vivas, respectivamente, han inaugurado este miércoles esta nueva creación en la fachada sur de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en el bulevar Louis Pasteur.

El mural ha sido impulsado a través del programa de concienciación ambiental del Ayuntamiento 'Málaga cómo te quiero!?', que desde 2014 lleva a cabo acciones que conecten con la población, en este caso, a través del arte urbano como ya se hizo con otra obra en la barriada de Sixto (Carretera de Cádiz).

Esta nueva creación tiene unas dimensiones de 25x11 metros y ha sido realizado por el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'. La obra muestra a la diosa griega Talía sentada sobre el Planeta en una actitud reflexiva, con el Teatro Romano y la Alcazaba a un lado y la representación de un monte mediterráneo al otro, como referencia a la renaturalización de la ciudad.

Además, lleva el siguiente mensaje: "Aún hay tierra. La Tierra susurra en cada semilla que nace, en cada río que canta, en cada ala que se eleva. La esperanza es creer, es escuchar, es cuidar. Y en nuestras manos puede florecer un mundo nuevo".

Esta acción se suma a otras iniciativas que promueven el arte urbano en la ciudad, como el programa 'Málaga Más Bella', que impulsa el Área de Participación Ciudadana junto a la asociación de mujeres Kartio y la asociación Arrabal-AID buscando la implicación vecinal y el diálogo intergeneracional a través del arte urbano para lograr el objetivo compartido de mejorar espacios la ciudad.

Para ello, se trabaja conjuntamente con centros educativos, asociaciones y colectivos vecinales. La última creación en el marco de este programa ha sido el mural en el exterior del CEIP Arturo Reyes en la calle Corregidor Francisco de Molina del distrito Cruz del Humilladero, con un diseño que se basa en dibujos infantiles inspirados en personajes de películas de animación realizado también por Lalone.

Además, también son recientes los que están en Camino de los Almendrales, el IES Manuel Alcántara, junto al cementerio de San Miguel entre las plazas del Patrocinio y de la Vida en el distrito Centro y dos en el distrito de Campanillas uno en la fachada del colegio 'El Tarajal' y otro en la escalinata entre las calles Rubinstein y Regaterín.

Otras muestras están en las escaleras de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, frente a los Baños del Carmen en el distrito Este, la plaza Doctor Vargas Machuca en el barrio de Bailén-Miraflores o el paseo Marítimo Antonio Banderas en la Carretera de Cádiz.

La asociación de mujeres 'Kartio' publica una serie de libros-guía que muestra tanto el proceso de creación como el resultado final de los murales realizados hasta el momento.