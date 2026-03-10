Málaga y provincia registran 72 agresiones a médicos en 2025

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Málaga han presentado la campaña de concienciación ciudadana que, un año más, realizan de forma conjunta. - COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 72 profesionales de la medicina han sido agredidos durante el ejercicio de su trabajo en 2025. Son datos conjuntos que el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) y Sindicato Médico de Málaga (SMM) han ofrecido en rueda de prensa con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios, que será el próximo 12 de marzo.

De las 72 agresiones, 69 tuvieron lugar en la sanidad pública y tres en la privada, frente a los 31 casos del año 2024. Del total, el 64% fueron a mujeres; el 100% verbales y el 21,7% físicas y el 79,72% tuvieron lugar en Atención Primaria, mientras que el resto tuvieron lugar en centros hospitalarios. De estos datos se desprende que ser mujer, tener menos de 35 años y trabajar en Atención Primaria es el perfil donde se dan la mayoría de las agresiones.

"Por desgracia, un año más nos tenemos que enfrentar a estos preocupantes datos que reflejan lo que vivimos los médicos cada día durante el ejercicio de nuestra profesión. Y esto es sólo la punta del iceberg ya que la mayoría de los médicos no denuncian. No lo hacen porque han normalizado la violencia en consulta hasta tal punto que sólo llegan al juzgado los casos más alarmantes", ha explicado el presidente de Commálaga, el doctor Pedro J. Navarro.

"A esto hay que añadirle que en 2015 se modificó el Código Penal y desde entonces los insultos no están tipificados como delito con lo que denunciar no sirve de nada. Sólo se puede denunciar si hay amenaza o agresión física", añade el máximo dirigente de los médicos malagueños que ha insistido en la política "tolerancia cero" que mantiene la corporación ante casos de agresiones.

Por su parte, el presidente del SMM, el doctor Antonio Martín Noblejas, ha dicho que "un profesional que trabaja con miedo no puede cuidar con excelencia. Quienes trabajan en la atención sanitaria dedican su vida a cuidar a los demás, pero en ocasiones se enfrentan a situaciones de violencia verbal, amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas".

"También está la agresión que sufrimos por la propia empresa con el blanqueo de una parte de las agresiones, queriéndolas eliminar de las estadísticas y considerándolas como parte de nuestro sueldo; no invirtiendo en mejorar las medidas de seguridad de los centros; y negándoles a los sindicatos provinciales que estén en las reuniones de seguridad de cada provincia. Como se hacía con los gobiernos socialistas, seguimos sin avance después de ocho años en definir las medidas administrativas sancionadoras contra los agresores y, en ocasiones, pretenden cargar la culpa sobre los trabajadores", ha añadido.

El Colegio de Médicos de Málaga está trabajando en la puesta en marcha de una mesa de trabajo con dos claros objetivos: la creación de un registro único de datos y la modificación del Código Penal para que los insultos vuelvan a ser considerados delito en este tipo de casos y para que los médicos que trabajan en el ejercicio privado de la medicina reciban el mismo trato jurídico que los de la pública en materia de agresiones.

"Sin los datos reales, a través de un registro único que unifique las cifras de Colegio de Médicos, Sindicato Médico, Servicio Andaluz de Salud, Policía Nacional y Guardia Civil no sabremos la magnitud real del problema", ha insistido la vicesecretaria de Commálaga, la doctora Virginia Ortega, que además es delegada del Sindicato Médico de Málaga.

Por su parte, la vocal de Prevención de Riesgos Laborales y delegada de Atención Primaria, la doctora Teresa Valle, ha detallado que "sólo denuncian, aproximadamente, la mitad de los profesionales y, la mayor parte, lo hace a través del Colegio de Médicos de Málaga. De las 69 agresiones, 35 denunciaron a través del Colegio de Médicos y tres mediante el Sindicato Médico de Málaga".

Asimismo, la doctora Valle ha asegurado que "en Atención Primaria del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce se concentran el 26% del total de las agresiones en Málaga y provincia, encabezando la lista los centros de salud de Alhaurín el Grande y Cruz del Humilladero", del mismo modo que ha denunciado que "no hay una actualización del Plan de Prevención contra las agresiones del SAS de 2020; seguimos sin personal de seguridad en la mayoría de los centros de salud; y no se han frenado las cifras, pese a la creación del Observatorio de Agresiones el pasado año", entre otros aspectos, además de exigir medidas eficaces de forma inmediata.

Colegio y Sindicato Médico solicitan sentencias ejemplarizantes por parte de la justicia, sanciones administrativas por parte de la Administración, más seguridad en los centros de salud y campañas dirigidas a la ciudadanía.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

El Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Málaga han presentado la campaña de concienciación ciudadana que, un año más, realizan de forma conjunta.

La campaña ya se puede ver en el interior de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Málaga capital y desde la semana que viene estará también en el exterior de los autobuses de Málaga capital, así como los interurbanos de Vélez-Málaga y Marbella con el objetivo de recordar a la población que amenazar o agredir a su médico es constitutivo de delito.

Además, este año, como novedad, la campaña de concienciación sobre las agresiones a médicos también se emitirán en formato 'spot' en las pantallas digitales de Metro Málaga.

TELÉFONO DE ATENCIÓN URGENTE

Hace más de una década el Colegio de Médicos de Málaga puso en marcha el Teléfono de Atención Urgente (TAU), específico para agresiones, que funciona de 8 a 20 horas todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos.

El TAU es atendido por tres abogados especializados en el tema del equipo jurídico de la corporación. Tanto el servicio telefónico como toda la asistencia jurídica es gratuita para los más de 11.000 médicos colegiados en Málaga y provincia.

El Colegio también proporciona terapia gratuita si el médico agredido la requiere. Tras una agresión, la víctima puede presentar cuadros de ansiedad o shock postraumático.