Málaga reabre al baño parte de la playa del Campo de Golf tras puesta en servicio de conexión de la red de saneamiento

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga procederá este viernes a reabrir al baño la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf tras recibir una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la que se confirma que, tras las muestras tomadas el pasado 18 de mayo, las aguas son aptas para el baño, después de que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) haya puesto en servicio la solución provisional impulsada tras la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento que se produjo por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre.

El agua erosionó uno de los apoyos de la estructura portante de las conducciones que cruzan el cauce, provocando la caída al río de un tramo de aproximadamente 50 metros, en cuya recuperación se ha estado trabajando desde entonces, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Han recordado que en cuanto se tuvo conocimiento de esa rotura, el Ayuntamiento señalizó la zona de la playa afectada (parte de Arraijanal de la playa del Campo de Golf) y se recomendó evitar el baño y posteriormente se procedió a su cierre al baño como medida preventiva por presencia de la bacteria E. coli.

Además, conforme al artículo 49.2 del decreto 109/2015 de Reglamento de Vertidos al 2/2 Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, que indica que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental, Emasa paralizó la estaciones de bombeo de Guadalmar y Campo de Golf para impedir que el agua residual del distrito de Churriana y de Torremolinos vertiera directamente al río, de forma que para minimizar los efectos de esa descarga el vertido se ha estado realizando mar adentro a través de un emisario que tienen una longitud de 475 metros.

Desde un primer momento, han incidido, Emasa ha estado trabajando en la solución, que ha consistido en dar prioridad a la construcción de un tramo de la obra para la red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos, de modo que ese tramo que está situado a la altura donde se produjo la incidencia sea reversible y pueda utilizarse provisionalmente en sentido contrario al inicialmente previsto; es decir, canalizando el agua hacia la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce. Estas obras están ejecutándose desde comienzos de año, a través del contrato adjudicado a la UTE PTOC y UC10.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

En paralelo, ya han comenzado las obras de reposición definitiva de las tuberías de impulsión, que se hará de forma soterrada para reducir la afectación ante posibles crecidas del río y eliminar su impacto visual. El contrato fue adjudicado a Proyectos Técnicos y Obras Civiles, S. A. con un presupuesto de 1.820.912,69 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación contempla la instalación de dos canalizaciones de un metro de diámetro y 120 metros de longitud que cruzarán el cauce de aguas bajas del río y continuará en otro tramo de 160 metros hasta su conexión con la red que conduce hasta la EDAR. Además, también se acometerá el desmantelamiento de los restos del cruce aéreo de las tuberías dañadas.