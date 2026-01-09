Con Málaga reclama un plan integral de accesibilidad para el barrio de Miraflores

"Basta Con Pasear Por El Barrio Para Comprobar Que Existe Un Problema Serio En Materia De Accesibilidad, Tanto En Los Espacios Públicos Como En Los Accesos A Los Edificios", Ha Dicho El Portavoz De Con Málaga, Nicolás Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, ha reclamado al Ayuntamiento la puesta en marcha de un plan integral de accesibilidad para el barrio de Miraflores, tras realizar una visita a la zona junto a vecinos y vecinas para comprobar de primera mano las principales carencias que sufre esta popular barriada del distrito 4.

"Miraflores no puede soportar más el abandono institucional que arrastra desde hace décadas. Las personas con problemas de movilidad, las personas mayores y, en general, todas las vecinas y vecinos tienen derecho a crecer, vivir y envejecer de forma digna y confortable en su propio barrio", ha señalado Sguiglia.

Durante el recorrido por calles y plazas el portavoz de Con Málaga pudo constatar que la falta de accesibilidad es uno de los problemas más graves y estructurales que padecen los residentes. "Basta con pasear por el barrio para comprobar que existe un problema serio en materia de accesibilidad, tanto en los espacios públicos como en los accesos a los edificios", ha explicado.

Sguiglia ha señalado que el barrio presenta un entramado de escaleras, desniveles y ausencia de rampas que dificulta enormemente la movilidad de personas mayores o con diversidad funcional, a lo que se suma la existencia de numerosos bloques de viviendas sin ascensor. "Hay edificios con accesos muy complicados y plazas y calles que directamente no son transitables para muchas personas", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz de Con Málaga ha reclamado al equipo de gobierno municipal un plan de rehabilitación y de inversiones específico para Miraflores. "Proponemos un plan ambicioso que permita reformar y adaptar calles, plazas y edificios, garantizando que entrar y salir de los bloques y moverse por el barrio sea algo fácil y cómodo para el conjunto de los vecinos y vecinas, independientemente de su edad o de los problemas de movilidad que puedan tener", ha defendido.

Sguiglia ha subrayado que la accesibilidad no puede considerarse un elemento secundario, sino un derecho básico ligado a la calidad de vida y a la igualdad. "Hablamos de construir una ciudad y unos barrios democráticos, pensados para el disfrute de todos y todas, y eso pasa necesariamente por garantizar la movilidad peatonal y la accesibilidad universal", ha concluido.

Desde Con Málaga insisten en que Miraflores necesita una intervención integral, que vaya más allá de actuaciones puntuales, y reclaman al Ayuntamiento que priorice este tipo de inversiones en barrios que llevan años sufriendo abandono y falta de mantenimiento.