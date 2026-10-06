Málaga reduce en 61 millones de euros la deuda interanual, según los datos del Banco de España del segundo trimestre

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, según los últimos datos publicados por el Banco de España el pasado viernes --relativos al segundo trimestre de 2026--, ha rebajado en 61 millones de euros la deuda interanual, situándose a 30 de junio en 209 millones de euros, frente a los 270 en la misma fecha del ejercicio 2025, lo que supone un 22,59% menos

Así, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el importe de la deuda del Consistorio facilitado por el Banco de España incluye el dinero que el Ayuntamiento de Málaga pide prestado para la construcción de viviendas protegidos. Teniendo en cuenta este dato, la cifra disminuye hasta los 167 millones, ha indicado el Consistorio de Málaga en un comunicado.

En cuanto a la comparativa con el primer trimestre de 2026, la deuda municipal se ha rebajado en siete millones euros, sin contar los préstamos por vivienda protegida, y en seis millones de euros si se suma esta cantidad.

En cuanto al índice de endeudamiento municipal, se situó en el 35,18%, es decir, más de 74 puntos porcentuales por debajo del máximo permitido legalmente (110%).