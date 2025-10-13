Málaga refuerza la conectividad de emergencia al instalar cinco accesos a Internet mediante tecnología satelital

Archivo - Satélite Xingyun - XINGYUN ENGINEERING - Archivo

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha reforzado su capacidad de respuesta ante situaciones críticas mediante la instalación de cinco nuevos accesos a Internet a través de la tecnología satelital.

Estos puntos de conexión se suman al ya existente en el Centro Municipal de Emergencias, que resultó de gran utilidad en el episodio de apagón de finales de abril, configurando una red de respaldo que garantizará la conectividad entre las principales sedes operativas municipales en caso de fallo de las infraestructuras convencionales.

Los nuevos equipos se han desplegado en otras cinco sedes municipales. Gracias a este proyecto, el Consistorio asegura una red alternativa y autónoma que permitirá mantener las comunicaciones esenciales para la coordinación y toma de decisiones durante emergencias o cortes generalizados de red.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de potenciar Málaga como una ciudad comprometida con la innovación tecnológica, capaz de anticiparse a los retos y garantizar la continuidad de sus servicios públicos esenciales ante cualquier contingencia.

Con esta actuación, el Consistorio consolida su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía. En futuras fases, se contempla la implantación de paneles de control de seguimiento continuo, entre otras actuaciones.

Asimismo, se prevé la integración de estas conexiones en los sistemas de mando y control del Centro Municipal de Emergencias, reforzando el ecosistema digital que permite la gestión integral de incidentes y la toma de decisiones en tiempo real.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

La medida se ha impulsado tras los episodios vividos durante la dana que afectó a Málaga el 13 de noviembre de 2024 y el apagón general registrado el 28 de abril de 2025. Ambos acontecimientos han puesto de manifiesto la importancia de reforzar los sistemas de comunicación redundantes, independientes y robustos, capaces de mantener operativos los servicios esenciales de la ciudad incluso en escenarios extremos.

La ampliación de uno a seis de estos nuevos accesos, de la compañía Starlink, aportan al Ayuntamiento de Málaga una infraestructura de comunicación más robusta. Al disponer de una red satelital alternativa, se reduce significativamente el riesgo de que una interrupción afecte simultáneamente a todos los canales de comunicación, garantizando así la continuidad operativa en cualquier circunstancia.

Además, esta tecnología ofrece una solución especialmente eficaz en situaciones donde la red terrestre pueda verse comprometida, como en episodios de inundaciones, cortes de fibra o daños en infraestructuras críticas. En estos casos, los enlaces satelitales permiten mantener la transmisión de datos y la coordinación entre servicios esenciales, asegurando que las labores de emergencia no se vean interrumpidas.

A todo ello se suma la rapidez y facilidad de despliegue de las estaciones Starlink, que pueden instalarse y mantenerse sin necesidad de obras complejas, lo que permite actuar con agilidad ante emergencias o necesidades puntuales.