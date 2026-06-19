Málaga refuerza en Shanghái su estrategia de proyección internacional y explora vías de conectividad aérea

Delegación municipal encabezada por el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde en una reunión con Huang Qian, deputy manager of network coordination de Juneyao Airlines - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Economía, Acción Exterior y Turismo, y de la mano del consulado general de España en Shanghái, ha desarrollado una agenda de trabajo institucional en Shanghái con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la ciudad y avanzar en nuevas líneas de colaboración con el mercado asiático, especialmente con China, uno de los destinos prioritarios dentro de la estrategia de posicionamiento exterior de la capital.

Los encuentros, desarrollados el 9 de junio, contaron con la participación de una delegación municipal encabezada por el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde.

En concreto, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, se mantuvo una reunión con Huang Qian, deputy manager of network coordination de Juneyao Airlines, una de las principales aerolíneas privadas de China y compañía integrada en Juneyao Group, conglomerado empresarial con actividad en sectores como aviación, servicios financieros, innovación tecnológica, educación, turismo, salud y consumo. En el encuentro también estuvo presente Luis Calvo, cónsul general de España en Shanghái.

Durante el mismo se abordó la estrategia internacional de la compañía, sus planes de expansión, el desarrollo de nuevas rutas y el papel de Shanghái como uno de los grandes centros de conectividad aérea de Asia.

Asimismo, la delegación municipal trasladó el interés de Málaga por seguir avanzando en relaciones con operadores estratégicos que puedan contribuir a potenciar la conectividad del destino con mercados de larga distancia.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Por otro lado, la jornada incluyó una reunión con Ying Jing, presidenta de la Shanghai NGO Network for International Exchanges (Shnie), y su equipo.

Esta plataforma promueve la cooperación internacional entre organizaciones sociales, fundaciones, instituciones académicas y entidades de la sociedad civil de Shanghái, con especial atención a ámbitos como la cultura, la educación, el desarrollo sostenible y la diplomacia ciudadana.

La cita permitió conocer las prioridades de esta red internacional y explorar posibles vías de colaboración, en línea con la voluntad de Málaga de seguir ampliando sus relaciones con instituciones de referencia en Asia y de consolidarse como ciudad abierta, conectada y con capacidad para generar proyectos de cooperación internacional.

Por otro lado, se realizó una visita a la Shanghai Arbitration Commission (SHAC), institución de referencia en China en materia de resolución de controversias comerciales nacionales e internacionales. En concreto, se llevó a cabo un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de SHAC, Mingchao Fan, y con representantes de la institución.

Esta acción se enmarca en la cooperación institucional entre la ciudad y Shanghái. La apertura del European Hub de SHAC en Málaga ha situado a la capital malagueña como puerta de entrada de esta institución arbitral china en Europa y como espacio de referencia para la cooperación jurídica, empresarial y comercial entre China, España y el continente europeo.

La sede europea de SHAC en Málaga fue impulsada mediante la colaboración entre la Shanghai Arbitration Commission, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, y contó con la participación de representantes institucionales españoles y chinos de alto nivel.

Esta iniciativa refuerza el posicionamiento de la ciudad como enclave internacional para la atracción de inversión, la resolución de conflictos empresariales y el desarrollo de relaciones económicas con Asia.