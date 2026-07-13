Málaga registra más de 500 accidentes de tráfico con víctimas de enero a junio

La DGT pone en marcha hoy una nueva campaña de control de alcohol y drogas, presente en el 28% de siniestros - DGT

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) realiza desde este lunes y hasta el domingo una campaña de control y vigilancia especial de consumo de alcohol y drogas al volante. En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 junio de 2026 en la provincia de Málaga se han producido 504 accidentes con víctimas.

El alcohol y las drogas aparecen como factores concurrentes de estos accidentes en 41 de estos accidentes, lo que representa el 8,13% de la accidentalidad total, según han informado desde la DGT en un comunicado.

En concreto, esos 41 accidentes con víctimas registrados arrojan un resultado de tres fallecidos, nueve heridos hospitalizados y 60 heridos no hospitalizados. La edad media de las víctimas fallecidas es de 46 años, la de los hospitalizados de 31 y los no heridos hospitalizados tenían un media de 39 años.

Del total de víctimas, no hacían uso de elementos de seguridad en el momento de producirse el accidente dos de los fallecidos, dos de los heridos no hospitalizados y un herido hospitalizado.

En la campaña del año 2025 realizada entre el 14 y 20 de julio, orientada al control y vigilancia del alcohol y las drogas al volante, se controló un total de 7.303 vehículos. En carreteras interurbanas se realizaron un total de 5.421 pruebas de alcohol y 164 pruebas de drogas.

Estas pruebas arrojaron un total de 88 alcoholemias positivas y 76 positivos en drogas, lo que representa un 1,62% de alcoholemias y un 46,34% de positivos en drogas. En el ámbito urbano, el total de controles realizados fue de 1.690 pruebas de alcohol y 28 pruebas de drogas, de los que 71 fueron denunciados (4,20%) por alcoholemia positiva y siete (25%) por conducir bajo la influencia de las drogas.

Estos controles cuentan con el apoyo y la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las distintas Policías Locales de los Ayuntamientos colaboradores.

Desde 2007, la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicos (Aspaym) colabora con la DGT concienciando a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Bajo el lema 'No corras, no bebas... no cambies las ruedas', las personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles en varias provincias de nuestra geografía.

En ese momento, el voluntario de Aspaym se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

El consumo de alcohol tiene consecuencias graves sobre la conducción y la siniestralidad, como un mayor tiempo de reacción, subestimación de la velocidad y problemas de visión --efecto túnel-- y de coordinación. El resultado es que las probabilidades de sufrir un siniestro aumentan de manera considerable y se multiplican aún más en combinación con otras drogas.

El riesgo se incrementa incluso dentro de los márgenes legales permitidos, y los efectos son cada vez más agudos a medida que aumenta la concentración. Por eso, la Dirección General de Tráfico insiste en que la única tasa realmente segura al volante es 0,0%, una recomendación respaldada tanto por la evidencia científica como por los datos de siniestralidad.

Desde la DGT ha indicado que países como Suecia y Noruega, "referentes mundiales en seguridad vial", ya adoptaron la tasa de 0,1mg/l de aire espirado en 1990 con buenos resultados.

En 2025, según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, 47.103 conductores fueron condenados por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. A estos castigos normativos o penales hay que sumar "el más importante y es que la vida de una persona que ha matado a otra en un accidente de tráfico por haber cometido la imprudencia de conducir habiendo ingerido alcohol o drogas no vuelve a ser la misma".